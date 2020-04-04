محمد عبد الغني: خالد جلال السبب الرئيسي في انتقالي للزمالك

أكد محمد عبد الغني، نجم خط دفاع فريق الكرة بنادي الزمالك، أن المدير الفني خالد جلال، كان سببًا رئيسيًا في انتقالهإلى الزمالك.
وأضاف عبد الغني خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي علىشاشة قناة الزمالك:" كنت قريباً من الانتقال لإنبي بعد إعجاب إيهاب جلال بي، وهو ما تزامن مع تولي خالد جلال تدريبي في إف سي مصر، والذي رشحني للزمالك ".
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