محمد عبد الغني: خالد جلال السبب الرئيسي في انتقالي للزمالك

أكد محمد عبد الغني، نجم خط دفاع فريق الكرة بنادي الزمالك، أن المدير الفني خالد جلال، كان سببًا رئيسيًا في انتقاله

إلى الزمالك.

وأضاف عبد الغني خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على

شاشة قناة الزمالك:" كنت قريباً من الانتقال لإنبي بعد إعجاب إيهاب جلال بي، وهو ما تزامن مع تولي خالد جلال تدريبي في إف سي مصر، والذي رشحني للزمالك ".