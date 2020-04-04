علي ضياء السيد: محمد صلاح وجه لي نصيحة قبل الانتقال للدوري السويسري

قال علي ضياء السيد، لاعب فريق المصرية للاتصالات ونجل نجم الأهلي السابق، أنه شاور محمد صلاح في مسألة احترافه في أحد أندية الدوري السويسري.
وقال علي ضياء خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" تحدثت مع محمد صلاح من أجلمعرفة رأيه في أحد العروض التي تلقيتها من الدوري السويسري".
وأضاف:" صلاح نصحني بضرورة الالتزام والانضباط، وأبلغني بضرورة ألا أخشى الموقف وأن أظهر شخصية قوية في التعامل مع الاحتراف".
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