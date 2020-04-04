ريفير بليت يرسل عرضاً لضم هيجوايين من يوفنتوس .. والرد كان “مستحيل”

ريفير بليت يرسل عرضاً لضم هيجوايين من يوفنتوس، ولكن الرد كان صادمًا من لاعب الفريق السابق، والذي رفض الفكرة جملة وتفيصيلاً.

واستبعد والد نجم يوفنتوس “جونزالو هيجوين” عودة ابنه إلى ريفر بليت، على الأقل خلال صيف 2020، مكتفيًا بالرد بكلمات قاطعة قال فيها “مستحيل بالطبع”.

وأوضحت الصحف الإيطالية ومن ضمنها “توتو سبورت” أن عملاق بيونيس آيريس أرسل عرضًا، لضم صاحب الـ32 عامًا، ولكن هذا العرض قوبل بالرفض من كافة الأطراق.

وبدأ االبيبيتا مسيرته تحت الراية الحمراء والبيضاء، قبل مغادرته للانضمام إلى ريال مدريد في يناير 2007، وبعدها بدأت مسيرة ناجحة في أوروبا، للاعب اشتهر كثيرًا بإضاعة الألقاء على منتخب التانجو.

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ومع ذلك، أوقف الأب “جورج” التكهنات ، مؤكداً أن ابنه سيفي بعقده مع اليوفي، الذي ينتهي العام المقبل، وسيبقى في الفريق حتى نهاية عقده.

وجاءت تصريحات الأب جورج كالتالي “في الوقت الحالي، لا يمكن لجونزالو العودة إلى ريفر بليت، هذا مستحيل. لدى جونزالو عقد لهذا العام والعام المقبل، وسيبقى لنهاية عقده”.