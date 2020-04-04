لعب النجم الجزائري “رياض كريم محرز” بين صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي فى الفترة من 2014 الى 2018، واستطاع ان يحقق لقب البريميرليج مع الثعالب موسم 2015-16، وسوف نستعرض معكم فيديو جميع أهداف رياض محرز مع ليستر سيتي.

سجل محرز 39 هدفاً مع ليستر سيتي فى الدوري الإنجليزي والبطولات الآخري، خلال 4 مواسم، ونظرا لتفاني اللاعب الجزائري الدولي، تحصل في 24 أبريل 2016 على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2015-2016، وأصبح أول لاعب أفريقي يحصل على هذا اللقب بفضل موسمه الاستثنائي مع ثعالب ليستر سيتي.

في الستة الأشهر الأولى لمحرز في إنجلترا، لعب 19 مباراة في الدوري الدرجة الثانية مع ليستر سيتي، وسجل 3 أهداف وفاز بالبطولة مع الثعالب، وفى الموسم التالي حافظ على تواجده مع الفريق من خلال مشاركته في 30 مباراة، واستطاع ان يسجل 4 أهداف بما في ذلك هدف الفوز ضد هال سيتي (1-0)، وهدفي المباراة ضد ساوثهامبتون 2-0.

موسم استثنائي..

كانت انطلاقة محرز الحقيقية في موسم 2015-2016 حيث بدأ بتسجيل 4 أهداف في 3 مباريات متتالية ضد سندرلاند (فوز4-2 )، ووست هام (فوز1-2 ) وتوتنهام (1- 1)، وقام بتقليص النتيجة بركلة جزاء ضد ستوك سيتي قبل أن يمرر تمريرة حاسمة لهدف التعادل لجيمي فاردي، وفي 5 ديسمبر 2015، حقق أول ثلاثية له في مسيرته ضد سوانسي سيتي (0-3، النصر الخامس عشر) وفي نفس الوقت أصبح أول جزائري يصنع ثلاثية في إنجلترا.

في خمسة أيام ومباراتين، قدم تمريرة حاسمة، لفاردي، وسجل ضد تشيلسي فى مباراة الفوز 2-1، قبل أن يسجل للمرة الثالثة الهدف المزدوج من موسمه، مما سمح للنادي بالفوز على ايفرتون بنتيجة 3-2.

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وسجل محرز أول هدف له في موسم 2016–17، بأولى مباريات ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد هال سيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 47 إلا أن هدفه لم يُجنب ليستر الخسارة بنتيجة 2–1 في ملعب كيه سي، يوم 14 سبتمبر، سجل محرز هدفين في أولى مباريات ليستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي والتي جمعته بكلوب بروج البلجيكي وانتهى اللقاء بنتيجة 3–0.

فى عام 2017، حصل رياض محرز على جائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2016 من بي بي سي، تقديراً لمشاركته في نجاح ليستر، الفائز بالدوري الممتاز 2015-2016.

انتقل رياض محرز إلى مانشستر سيتي “السيتيزن” صيف 2018، ما جعل منه أغلى لاعب في تاريخ نادي مانشستر سيتي بقيمة قدرت بـ 60 مليون باوند (ما يقارب 68 مليون يورو)، كذلك بهذه الصفقة أصبح رياض محرز صاحب أغلى صفقة انتقال لأي لاعب عربي في التاريخ.

فيديو جميع أهداف رياض محرز مع ليستر سيتي

فيديو جميع أهداف رياض محرز مع ليستر سيتي