تجاهل بلجيكا لرسالة يويفا يمنح ليفربول “أملاً جديدًا”

وأعلن الاتحاد البلجيكي إنهاء مسابقة الدوري هناك، نظرًا لتوقعه عدم القدرة على استمرارها، في ظل عدم تحديد موعد معين لاستئناف كرة القدم، وسيؤدي تجاهل بلجيكا لرسالة يويفا لمشاكل في المستقبل في باقي الاتحادات.

وأدى قرار الإنهاء إلى إعلان المتصدر قبل تعليق المسابقة فريق كلوب بروج بطلاً للموسم، على الرغم من أنه نظرياً لم يحقق اللقب، تماماً كوضع نادي ليفربول في إنجلترا.

وتنتظر جماهير الريدز الذين يتصدر فريقهم المسابقة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحق، القرار النهائي لرابطة الدوري الإنجليزي ، من أجل تحديد مصير الموسم، وإعلان فريقهم بطلاً للمسابقة كما حدث في بلجيكا.

وأرسل الاتحاد الأوروبي رسالة إلى الاتحادات الـ55 الأعضاء، يحثهم فيها على عدم التسرع في اتخاذ قرارات تخص المواسم المحلية، في ظل المستقبل المجهول لانتشار الفيروس.

تجاهل بلجيكا لرسالة يويفا

جاءت رسالة الاتحاد الأوروبي لنشجع الاتحادات على تجنب القرارات المتهورة، مع الكشف عن خطط لاستئناف النشاط مرة أخرى في شهر يوليو القادم، وإنهاء الموسم في مواعيد محددة في كل البلدان. Advertisements

وجاءت الرسالة وفق ما تم الكشف عنه “نحن قادرون على التفاعل كعائلة واحدة موحدة، حتى أن حدثًا مدمرًا مثل هذا الوباء، لا يمنع من إبقاء مسابقاتنا في الملعب، وفقًا لقواعدها وأن جميع الألقاب الرياضية تُمنح بناءً على النتائج، وليس أي شيء آخر”.