شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة برتغالية: «فيفا» يُغرم الزمالك نصف مليون يورو بسبب شيكابالا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تغريم نادd الزمالك نصف مليون يورو، في الشكوى المقدمة من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ضد النادي الأبيض بسبب محمود عبدالرازق شيكابالا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ريكورد» البرتغالية.
وانضم شيكابالا إلى صفوف نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2014، قبل أن يعود إلى الزمالك في صيف ٢٠١٥.
وبحسب صحيفة ريكورد، حصل مسؤولو نادي سبورتنج لشبونة على حكم بالغرامة بقيمة نصف مليون يورو، وأشارت إلى أن «فيفا» أدان الزمالك وألزمه بدفع نصف مليون يورو، بسبب عدم التزام القلعة البيضاء ببنود التعاقد في صفقة شيكابالا.
وذكرت الصحيفة أن الزمالك دفع نصف المبلغ فقط لضم شيكابالا من لشبونة، حيث كان من المفترض أن يتم سداد باقي المبلغ في وقت لاحق من جانب الزمالك.
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