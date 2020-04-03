شاهد الحجر المنزلي يشعل جنون مكة محمد صلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، فيديو عبر خاصية ستورى إنستجرام، لابنته مكة خلال تواجدهما فى حديقة منزله بإنجلترا، حيث لجأ الفرعون إلى الحجر المنزلي في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا. وأظهر الفيديو مكة خلال قيامها بالغناء فى حديقة المنزل بينما يقوم صلاح بتتبعها وتصوير.
مكة في حديقة المنزل
مكة محمد صلاح
مكة
وقبل عدة أيام نشر محمد صلاح صورة وهو يقرأ أحد أعمال الكاتب والروائى الراحل نجيب محفوظ، وهى "أمام العرش"، كذلك نشر صلاح، صورة وفيديو أثناء مشاهدته لأحد البرامج المتخصصة فى عالم الحيوان، حيث نشر فيديو لثعبان وصورة لدب.
يذكر أن النجم المصرى محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، سجل 70 هدفا، فى الدوري الإنجليزى، منذ انضمامه إلى صفوف الريدز، فى صيف عام 2017، قادما من فريق روما الإيطالي، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 42 مليون يورو.
واستعرضت شبكة "سكاواكا" الإنجليزية، إحصائية لأفضل 5 هدافين فى الدوري الإنجليزي، منذ بداية موسم 2016 – 2017، أى قبل موسم واحد، من تعاقد ليفربول، مع النجم المصرى محمد صلاح.
من ناحية أخرى أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه لا يمتلك معلومة مؤكدة عما تردد مؤخراً عن تبرع الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بمبلغ مالي لعلاج مصابي فيروس كورونا المُستجد، وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية ، "لا أريد تأكيد شيء إلا عندما يكون لدي معلومة مؤكدة أو اتصال".
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