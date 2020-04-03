شاهد الحجر المنزلي يشعل جنون مكة محمد صلاح

يذكر أن النجم المصرى محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، سجل 70 هدفا، فى الدوري الإنجليزى، منذ انضمامه إلى صفوف الريدز، فى صيف عام 2017، قادما من فريق روما الإيطالي، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 42 مليون يورو.

واستعرضت شبكة "سكاواكا" الإنجليزية، إحصائية لأفضل 5 هدافين فى الدوري الإنجليزي، منذ بداية موسم 2016 – 2017، أى قبل موسم واحد، من تعاقد ليفربول، مع النجم المصرى محمد صلاح.

من ناحية أخرى أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه لا يمتلك معلومة مؤكدة عما تردد مؤخراً عن تبرع الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بمبلغ مالي لعلاج مصابي فيروس كورونا المُستجد، وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية ، "لا أريد تأكيد شيء إلا عندما يكون لدي معلومة مؤكدة أو اتصال".