شكرا لقرائتكم خبر عن من الحجر المنزلى.. شاهد كيف يقضى نجوم الكرة أوقاتهم بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول نجوم الكرة الاستمتاع بأوقاتهم فى المنازل، للتغلب على فترة توقف النشاط الرياضي فى مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذي جعل مصير عودة المسابقات المحلية مجهول.

ونشر محمد هاني لاعب النادي الأهلي صورة من حديقة منزله، كما نشر طارق حامد لاعب سط الزمالك صورة من منزله.



طارق حامد



محمد هاني

يعتبر محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي الوريث الشرعي لأحمد فتحي في القلعة الحمراء بعد اعلان الجوكر عدم التجديد للفريق الأحمر ورحيله بنهاية الموسم الحالي .

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وجدّد النادي الاهلي عقد محمد هانى لمدة 5 مواسم، بعد تعديل وتمديد الإدارة الحمراء لعقده، حيث وقع هانى منذ فترة على عقد جديد لمدة موسمين بخلاف الثلاث مواسم المتبقية فى عقده بحيث ينتهى عقده فى 2025.

وشارك محمد هاني مع الأهلي في الموسم الحالي في 20 مباراة بواقع 1544 دقيقة فيما شارك احمدد فتحي في 18 مباراة بواقع 1443 دقيقة .

وفشل الثنائي محمد هاني واحمد فتحي في تسجيل أي اهداف مع الأهلي في الموسم الحالي ، بينما تساوي اللاعبان في صناعة الاهجاف بواقع 2 اسيست ، فيما حصل هاني علي كارت اصفر بينما حصل فتحي علي 4 إنذارات .

وأسدل أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى الستار على مسيرته الكروية مع ناديه بعد فترة استمرت أكثر من 12 سنوات، بعدما أعلن ظهر اليوم انتقاله بشكل رسمى إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل مكتفيا بالفترة التى قضاها داخل جدران النادى الأحمر.