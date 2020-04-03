شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يعوض الأهلي رحيل الجوكر؟.. عادل طعيمة: شمال أفريقيا الحل وانظروا لمعلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل طعيمة، نجم النادى الأهلى السابق، أن الاتجاه إلى شمال أفريقيا أو اللاعبين العرب فى الفترة المقبلة من قبل مسئولى القلعة الحمراء لتعويض رحيل حمد فتحى عن الفريق حل مثالى لتلك الأزمة.

وأضاف طعيمة، فى تصريحات خاصة، أن تجربة على معلول تشجع الأهلى على الاتجاه إلى شمال أفريقيا مجدداً للبحث عن بديل أحمد فتحى، موضحا أن وجدى كشريدة لاعب النجم الساحلى بديل مناسب، ويمكن أيضاً البحث بين اللاعبين السوريين خاصة أنهم سيتم التعامل معهم على أنهم مصريون وليسوا أجانب.

وأشار طعيمة إلى أنه إذا كان الأهلى يبحث عن بديل محلى فأعتقد أن عمر جابر ورجب بكار الأقرب، ولكن السؤال هنا هل سيتنازل بيراميدز عن أى منهم؟.

Advertisements

واختتم نجم الأهلى السابق قائلا، فى حال عدم القدرة على إيجاد بديل جديد أنصح إدارة الأهلى بإعادة النظر إلى المعارين، فأكرم توفيق يجيد اللعب فى هذا المكان، وكذلك عمار حمدى، ويمكن أيضاً الاعتماد على حسين الشحات.

وأسدل أحمد فتحى، ظهير أيمن الأهلى، الستار عن رحلته مع المارد الأحمر، بعدما أبلغ إدارة ناديه بعدم الموافقة على تجديد التعاقد والاكتفاء بما قدمه خلال السنوات الماضية، بعد انتهاء المهلة التى طلبها من لجنة التخطيط بالأمس.

وعرضت لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، فى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات الاثنين الماضى على الجوكر التجديد مقابل 11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة عامين، وهو ما رفضه اللاعب وفضل الرحيل لنادى بيراميدز الذى اتفق مع اللاعب على 15 مليون جنيه فى الموسم لمدة 3 سنوات.