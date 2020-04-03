شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنفذ أكبر حملة تعقيم لـ4300 مركز شباب غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ وزارة الشباب والرياضة أكبر حملة تعقيم وتطهير لمراكز شباب مصر، والتى يبلغ عددها نحو 4300 مركز شباب داخل النجوع والقرى والمدن فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تنطلق فعاليات الحملة غداً، السبت، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات المتطوعين من مختلف المحافظات أعضاء كل من "مراكز الشباب، مبادرة شباب يدير شباب، الكشافة والجوالة"، وممثلى مديريات الشباب والرياضة، وتتم أعمال التنظيف والتطهير داخل مراكز الشباب بالتوزاى، وكذا تعقيم أماكن صرف المعاشات، وتنظيم المواطنين.

كما تتضمن الحملة قيام مجموعة من الطلائع فى عدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، بنشر الملصقات المختلفة وعرض مجموعة من المواد الإعلامية المصورة للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا وأسباب انتشار العدوى وطرق مكافحتها.

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ووضعت وزارة الشباب والرياضة مجموعة من الشروط لتنفيذ الحملة تتمثل فى ألا يزيد عن الشباب المشاركين بكل مركز شباب عن 10 أفراد، والالتزام الكامل بإجراءات الوقاية، وعوامل الأمن والسلامة لفرق العمل، وارتداء قفازات الأيدى والكمامات أثناء عملية التطهير، ومراعاة المسافات بين أعضاء فرق العمل.

ومن المقرر أن يشهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أعمال التعقيم والتطهير التى يقوم بها الشباب بمركز شباب الأسمرات غدا السبت فى إطار الدعم والتحفيز على أهمية المشاركة المجتمعية.

وقال الدكتور أشرف صبحى، "الوزارة ستتابع لحظة بلحظة مع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات وقائع تنفيذ الحملة والتى تعكس المسئولية المجتمعية للشباب، وحرصهم على خدمة وطنهم، ونشر التوعية بين المواطنين حول مخاطر فيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية منه".

وأكد وزير الشباب والرياضة على دور مراكز الشباب خلال المرحلة الراهنة، وإتاحة كافة إمكانياتها فى سبيل خدمة المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة الذى يهدف أحد محاورها إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.