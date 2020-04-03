شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتنازل المصرى عن كريم العراقي للأهلي؟.. طارق العشرى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشرى، المدير الفنى للنادى المصرى، أن دخول كريم العراقى دائرة اهتمامات النادى الأهلي لتعويض غياب أحمد فتحى الذى رحل إلى بيراميدز فى مركز الظهير الأيمن أمر طبيعى، فى ظل تألق اللاعب الذى ظهر بمستوى متميز مؤخراً مع المنتخب الأولمبى.

وأضاف العشرى، فى تصريحات خاصة، لم نتلق عرضاً رسمياً من الأهلى لضم كريم العراقى حتى الآن، ولكن إذا جاءنا عرض سندرسه بما يتوافق مع مصلحة اللاعب والنادى.

وتابع المدير الفني للمصرى، أتمنى بقاء كريم العراقى فى الفريق بكل تأكيد فهو لاعب مخضرم فنياً ويحب النادى.

وقرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، فرض عقوبة مزدوجة على كريم العراقى ظهير أيمن الفريق بسبب اختراقه الحظر الإعلامى الذى فرضه عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق.

وكان كريم العراقى قد صرح لإحدى القنوات الفضائية، بالإضافة لإبدائه رغبة قوية فى الانتقال للنادى الأهلى خلفا لأحمد فتحى الذى أسدل الستار على مسيرته مع القلعة الحمراء بإعلانه الرحيل فى نهاية الموسم والإنتقال لبيراميدز .

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وأكد مصدر مسئول بمجلس إدارة المصرى البورسعيدى أن هذه ليست المرة الأولى لكريم العراقى الذى دائما ما يخرج بتصريحات غير مسئولة تؤدى تسبب حالة من البلبلة فى بورسعيد، خاصة أنه مرتبط بعقد ممتد لمدة 3 سنوات مقبلة ولا يحق له الرحيل إلا بعد العودة للمصرى.

وأوضح المصدر أن العقوبة ستكون مزدوجة نظرا لحديث كريم العراقى عن الانتقال للأهلى، وهو ما أدى لوجود حالة من الغضب بين الجماهير التى تتابع الفريق، بالرغم من الأزمة التى يعيشها الشعب المصرى وهو وباء كورونا القاتل.

من ناحية أخرى قال عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للنادى المصرى البورسعيدى، "اللى ملعبش فى ناديى المصرى والإسماعيلى خسر كتير"، بسبب حب جماهير الناديين للاعبى الفريقين وتشجيعهما بحرارة خلال المباريات .

وأشار السقا فى تصريحات خاصة إلى أنه رأى ذلك بعينه منذ توليه المسئولية الإدارية للمصرى فى جهاز طارق العشرى المدير الفنى الحالى للفريق البورسعيدى.

وشدد نجم المنتخب الوطنى الأسبق على أن جماهير أندية القناة بشكل عام تحمس لاعبيها على الفوز دائما وتكون خلف اللاعبين وقت الخسارة قبل المكسب وتحثهم دائما على بذل أقصى ما لديهم من أجل الفوز، مؤكدًا أن لاعبى الإسماعيلى والمصرى يكونوا مهيئين دائما للعب مباشرة فى المنتخبات الوطنية نظرًا للحمل والضغط القوى الذى يلعب تحته هؤلاء اللاعبين فى أنديتهم من الجماهير .