شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل غرامة شيكابالا وتحركات الزمالك لتجنب دفع المليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" غرامة على الزمالك فى إعادة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق من سبورتينج لشبونة البرتغالى، يزيد حجمها عن مليون يورو بعد الإقرار بأحقية النادى البرتغالى على 510 ألاف يورو قيمة بدائل الانتقال إلى جانب وجود بند فى العقد بين الناديين بحصول النادى البرتغالى على 400 ألف يورو حال عدم الالتزام بسداد بدل انتقال اللاعب فى موعده، إلى جانب 10% فوائد سنوية حال عدم سداد ذلك البدل، لذا تزيد الغرامة عن مليون يورو، وذلك بحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية.

وجاء إقرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن أحقية النادى البرتغالى فى ذلك الأمر ليتحرك مسؤولو القلعة البيضاء عن طريق محاميه أحمد عبد الفتاح بفتح خطوط تواصل مع لشبونة فى القضية، والتى عرض فيها النادى البرتغالى حل الأمور ودياً مع الزمالك بشأن التفاوض حول جدولة القيمة المالية.

كما سينظر مسؤولو الزمالك فى كافة أوراق القضية ويدرسون المباحثات المختلفة التى توصل إليها محاميه مع النادى البرتغالى بشأن تلك القضية، تجنبًا لأى عقوبات، بعدما نجح مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور فى إنهاء عدد من القضايا المختلفة الخاصة بمستحقات اللاعبين السابقين فى المرحلة الماضية دون توقيع عقوبات على النادى.

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من ناحية أخرى، ينفذ شيكابالا عقوبة الإيقاف 8 مباريات فى الدورى المحلى حاليا بعد أحداث مباراة السوبر المصرى فى الإمارات التى أقيمت فبراير الماضي، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن عقوبة الثلاثى "شيكابالا وإمام عاشور ومحمود كهربا" لاعبى الزمالك والأهلى، والتى تم اتخاذها عقب أحداث مباراة السوبر التى أقيمت فى الإمارات، لن يتم إسقاطها فى حال إلغاء الدورى هذا الموسم، وأوضح مسئولو الجبلاية أن العقوبات سيتم تطبيقها فى الموسم المقبل وفقا للوائح وإعمالا بمبدأ "العقوبة تتبع اللاعب".

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه فى حال عدم تقليص العقوبة بالنسبة لكهربا وإمام عاشور وأحمد زاهر والتى تتمثل فى إيقافهم لنهاية الموسم، فكانت ستسقط هذه العقوبة بإلغاء الدورى، ولكن بعد التخفيف فاللاعب ملزم بتنفيذ العقوبة مع عودة الدورى سواء الحالى أو المقبل حال إلغاء الموسم الجارى.