شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي يفضل الأهلي عن الزمالك وبيراميدز.. وأندية إماراتية وسعودية تدخل المزاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُكثّف مسئولو النادى الأهلى محاولاتهم السريعة لتدعيم الجبهة اليمنى لتعويض رحيل أحمد فتحى، لاعب الفريق، خاصة فى ظل حاجة القلعة الحمراء لظهير أيمن صاحب قدرات فنية عالية وخبرات طويلة، وفى هذا الشأن دخل باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى دائرة اهتمامات مسؤولى الأهلى فى الساعات الماضية.

ويرحل أحمد فتحى عن الأهلى بنهاية الموسم الجارى لعدم موافقته على العرض الذى قدمه الأهلى لتجديد عقده وهو 24 مليون جنيه فى موسمين، بواقع 12 مليوناً فى الموسم الواحد، وبات فتحى قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لبيراميدز مقابل 48 مليون جنيه فى ثلاثة مواسم.

ويسعى القائمون على قطاع الكره داخل أروقة القلعة الحمراء الحصول على خدمات نجم الدراويش فى الصيف المقبل فى ظل الإمكانيات الفنية والخبرات التى يمتلكها باهر المحمدى وإجادته اللعب فى أكثر من مركز، سواء فى خط الدفاع كمساك أو فى مركز الظهير الأيمن أو الوسط المدافع.

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وكان تامر النحاس، وكيل اللاعب، قد كشف لمسئولى الأهلى عن تلقى المحمدى عدة عروض محلية وخليجية، أبرزها من الزمالك وبيراميدز وناديين كبار بالدورى السعودى والإماراتى، وطالب النحاس من مسئولى الأهلى حسم الأمر مع الدراويش خلال الساعات القادمة، خصوصا أن مسئولى الزمالك وبيراميدز يكثفون اتصالاتهم مع الإسماعيلى خلال الأيام الماضية ويضغطان بقوه على اللاعب للفوز بخدمات.

وعلم ”الخليج 365” أن رغبة المحمدى هى الانضمام للقلعة الحمراء حال إعلان موافقة ناديه على بيعه بشكل رسمى خلال الأيام المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية ترشيح أكثر من لاعب لتدعيم الجبهة اليُمنى فى الأهلى، وفى مقدمتهم الثنائى كريم العراقى (المصرى) ورجب بكار (بيراميدز) كما ظهر من بعيد اسم عمر جابر ظهير بيراميدز ..ويتوقف النشاط الرياضى فى العالم كله حالياً على خلفية انتشار فيروس كورونا.