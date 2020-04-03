الامارات | طائرة ميسي تهبط اضطرارياً في بروكسل

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة ميسي تهبط اضطرارياً في بروكسل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن طائرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هبطت اضطرارياً في مطار "زافانتيم" في العاصمة البلجيكية بروكسل، صباح اليوم، بعد اكتشاف مشاكل في معدات الهبوط.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه ليس من الواضح، ما إذا كان نجم برشلونة، على متن الطائرة، التي كانت متوجهة إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية.

وأشارت إلى أن مطار بروكسل، يرفض إعطاء أي معلومات عن الأشخاص الموجودين على متن طائرة ميسي الخاصة التي هبطت اضطراريا، بسبب القانون العام لحماية البيانات والمسمى (GDPR)، والذي نص عليه الاتحاد الاوروبي، لحماية خصوصية الأشخاص.