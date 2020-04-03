الامارات | مرتضى منصور يهاجم جماهير الأهلي بسبب "فتحي" و"كهربا"

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهاجم جماهير الأهلي بسبب "فتحي" و"كهربا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد رئيس نادي الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور، جماهير منافسه التقليدي النادي الأهلي، بسبب هجوم أنصار الأخير الضاري على اللاعب أحمد فتحي، الذي رحل عن الأهلي، ووقع لصالح نادي بيراميدز.

وقال منصور في مداخلة تليفزيونية: موقف جماهير الأهلي يدعو للدهشة والاستغراب، لقد انتقدتم لاعباً انتهى عقده مع ناديكم، ومن حقه التوقيع لنادي آخر، وفتحتم صدوركم للاعب تمرد على ناديه، بعد أن استقبلتم محمود كهربا بـ "الاحضان".

وأضاف رئيس نادي الزمالك: بهذا الموقف جماهير الأهلي تُشجع اللاعبين التمرد على أنديتهم، أحمد فتحي موقفه كان احترافياً، واستخدم حقه في التوقيع لأي ناد بعد انتهاء عقده مع الأهلي".

ونفى مرتضى منصور أن يكون نادي الزمالك قد دخل على خط المفاوضات للتعاقد مع أحمد فتحي، أو صالح جمعة. وأوضح:" تفوضنا مع أحمد فتحي قبل عامين، وكان على وشك التوقيع للزمالك، لولا تدخل رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، وتنازلنا عن الصفقة وصفقة عبدالله السعيد، الذي وقع بالفعل للزمالك تقديراً لموقف الوزير السعودي، لكننا لم نتفاوض معه في هذه المرة".

وتابع: مع احترامنا لمن يتشدقون بأنهم نادي المبادئ، الزمالك هو نادي المبادئ الحقيقي، أتحدى أي شخص يثبت أننا تفاوضنا مع لاعب الأهلي صالح جمعة، لم نقم بذلك لأننا نعرف بأن اللاعب مازال مرتبطاً بعقداً ساري مع الأهلي، ونحن لا نفاوض لاعبين من هذا النوع احتراماً لتعاقداتهم مع أنديتهم.