الامارات | البرازيلي نيمار يتبرع بمبلغ سخي في مواجهة "فيروس كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي نيمار يتبرع بمبلغ سخي في مواجهة "فيروس كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم عن تبرع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بمبلغ سخي، للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19". ووفقاً للصحيفة، قدم نيمار تبرعات بلغت خمسة ملايين ريال برازيلي، ما يعادل 769 ألف جنيه إسترليني، وزعت بين منظمة اليونسيف، وصندوق تبرعات آخر، في سبيل تجاوز آثار وباء "كورونا".

ولعب نيمار، الذي يعد أغلى لاعب في العالم، دوراً توعوياً للتصدي لفيروس "كورونا"، بعدما نشر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، عدة مقاطع فيديو أبدى من خلالها احترامه لجهود الكوادر الطبية التي تعمل بالصفوف الأمامية في مواجهة جائحة "كورونا".