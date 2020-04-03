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تقرير: كورونا يدفع رونالدو للعودة إلى ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 أبريل 2020

كشف تقرير صحفي إسباني بأن تفشي فيروس كورونا قد يساهم في عودة البرتغالي ، هداف يوفنتوس الإيطالي، إلى ناديه السابق ريال مدريد، بعد موسمين من انتقاله إلى تورينو.

ووفقا لصحيفة "AS" الإسبانية فإن توقف البطولات بسبب فيروس كورونا تسبب في العديد من الخسائر الاقتصادية والمالية للعديد من الفرق الأوروبية، وعلى رأسها يوفنتوس.

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وأوضحت الصحيفة أن هذه الأزمة قد تساهم في عودة الهداف التاريخي لريال مدريد إلى ناديه السابق، خاصة وأن الوضع المالي في النادي الملكي أفضل بكثير.

وأشارت الصحيفة إلى أن علاقة رونالدو مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، تحسنت كثيرا خلال الفترة الماضية.

وأكدت الصحيفة على رغبة رونالدو، البالغ 35 عاما، في إنهاء مسيرته مع الساحرة المستديرة وهو داخل أسوار البرنابيو.

ورحل رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، عن القلعة البيضاء صيف 2018، مقابل نحو 112 مليون يورو، وذلك بعد 9 سنوات قضاها في إسبانيا، وحقق خلالها الكثير من الألقاب الفردية والجماعية.

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