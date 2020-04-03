شكرا لقرائتكم طارق العشرى: لا يوجد عروض رسمية لكريم العراقى.. وأتمنى بقاءه بالمصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق العشري المدير الفني للنادي المصري، أن دخول كري العراقي في اهتمامات النادي الأهلي، لتعويض غياب أحمد فتحي الذي رحل إلى بيراميدز، في مركز الظهير الأيمن، هو أمر طبيعي في ظل تألق اللاعب الذي ظهر بمستوى متميز مؤخراً مع المنتخب الأوليمبي.

أضاف العشري في تصريحات خاصة: لم نتلقى عرض رسمي من الأهلي لضم كريم العراقي حتى الآن، ولكن إذا جائنا عرض سندرسة بما يتوافق مع مصلحة اللاعب والنادي.

واستطرد العشري: أتمنى بقاء كريم العراقي في الفريق بكل تأكيد فهو لاعب مخضرم فنياً ويحب النادي.

وقرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، فرض عقوبة مزدوجة على كريم العراقى ظهير أيمن الفريق بسبب اختراقه الحظر الإعلامى الذى فرضه عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق.

كان كريم العراقى قد صرح لإحدى القنوات الفضائية، بالإضافة لإبدائه رغبة قوية فى الانتقال للنادى الأهلى خلفا لأحمد فتحى الذى أسدل الستار على مسيرته مع القلعة الحمراء بإعلانه الرحيل فى نهاية الموسم والإنتقال لبيراميدز .

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وأكد مصدر مسئول بمجلس إدارة المصرى البورسعيدى أن هذه ليست المرة الأولى لكريم العراقى الذى دائما ما يخرج بتصريحات غير مسئولة تؤدى تسبب حالة من البلبلة فى بورسعيد، خاصة أنه مرتبط بعقد ممتد لمدة 3 سنوات مقبلة ولا يحق له الرحيل إلا بعد العودة للمصرى.

وأوضح المصدر أن العقوبة ستكون مزدوجة نظرا لحديث كريم العراقى عن الانتقال للأهلى، وهو ما أدى لوجود حالة من الغضب بين الجماهير التى تتابع الفريق، بالرغم من الأزمة التى يعيشها الشعب المصرى وهو وباء كورونا القاتل.

من ناحية أخرى قال عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للنادى المصرى البورسعيدى، أن "اللى ملعبش فى ناديى المصرى والإسماعيلى خسر كتير"، بسبب حب جماهير الناديين للاعبى الفريقين وتشجيعهما بحرارة خلال المباريات .

وأشار السقا فى تصريحات خاصة إلى أنه رأى ذلك بعينه منذ توليه المسئولية الإدارية للمصرى فى جهاز طارق العشرى المدير الفنى الحالى للفريق البورسعيدى.

وشدد نجم المنتخب الوطنى الأسبق على أن جماهير أندية القناة بشكل عام تحمس لاعبيها على الفوز دائما وتكون خلف اللاعبين وقت الخسارة قبل المكسب وتحثهم دائما على بذل أقصى ما لديهم من أجل الفوز، مؤكدًا أن لاعبى الإسماعيلى والمصرى يكونوا مهيئين دائما للعب مباشرة فى المنتخبات الوطنية نظرًا للحمل والضغط القوى الذى يلعب تحته هؤلاء اللاعبين فى أنديتهم من الجماهير .