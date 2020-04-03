باهر المحمدى يبدى رغبته فى الانضمام للأهلى

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جدة - عمرو شويل يُكثّف مسئولو النادي الاهلي محاولاتهم السريعة لتدعيم الجبهة اليمنى لتعويض رحيل أحمد فتحي لاعب الفريق خاصة في ظل حاجة القعة الحمراء لظهير أيمن صاحب قدرات فنية عالية وخبرات طويلة وفي هذا الشأن ، دخل باهر المحمدي مدافع الاسماعيلي بؤره اهتمامات مسؤولي الاهلي في الساعات الماضية.
وعلم "الخليج 365" أن رغبة المحمدي هي الانضمام للقلعة الحمراء حال اعلان ناديه بالموافقه علي بيعه بشكل رسمي خلال الايام القادمة.
وشهدت الفترة الماضية ترشيح أكثر من لاعب لتدعيم الجبهة اليُمنى فى الأهلى، وفى مقدمتهم الثنائى كريم العراقى (المصرى) ورجب بكار (بيراميدز) كما ظهر من بعيد اسم عمر جابر ظهير بيراميدز ..ويتوقف النشاط الرياضى فى العالم كله حالياً على خلفية انتشار فيروس كورونا.
ويسعي القائمين علي قطاع الكره داخل أروقة القلعه الحمراء الحصول علي خدمات نجم الدراويش في الصيف القادم في ظل الامكانيات الفنيه والخبرات التي يمتلكها باهر المحمدي واجادته باللعب في أكثر من مركز سواء في خط الدفاع كمساك أو في مركز الظهير الايمن او في مركز الوسط المدافع
وكان تامر النحاس وكيل اللاعب قد كشف لمسؤلي الاهلي عن تلقي المحمدي عدة عروض محليه وخليجية أبرزها من ناديي الزمالك وبيراميدز وناديين كبار في الدوري السعودي والاماراتي ، وطالب النحاس من مسئولو الاهلي حسم الامر مع نظراؤهم في الدراويش خلال الساعات القادمه خصوصا وأن مسؤولي الزمالك وبيراميدز يكثفان اتصالاتهم مع أقرانهم في الاسماعيلي خلال الايام الماضيه ويضغطان بقوه علي اللاعب للفوز بخدمات.
ويرحل أحمد فتحى من الأهلى بنهاية الموسم الجارى لعدم موافقته على العرض الذى قدمه الأهلى لتجديد عقده وهو 24 مليون جنيه فى موسمين، بواقع 12 مليون جنيه فى الموسم الواحد، وبات فتحى قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لبيراميدز مقابل 48 مليون جنيه فى ثلاثة مواسم.
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