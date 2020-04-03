كواليس رحيل أحمد فتحي عن الأهلي.. «فايلر» وراء قرار المغادرة.. وحسام البدري كلمة السر

أعلن ظهير أيمن النادي الأهلي، أحمد فتحي، رحيله بشكل رسمي عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري، بعدما أخطر إدارة النادي الأحمر بعدم موافقته على العرض المقدم له من أجل تمديد تعاقده.

وأجرى فتحي مقابلة مع صحيفة "الإمارات اليوم"، كشف خلالها عن أسباب مغادرته النادي الأهلي، نافياً أن يكون المال هو سبب رحيله عن القلعة الحمراء.

وأكد فتحي أن رغبته في المشاركة بكأس العالم 2022 في قطر هي سبب مغادرته الأهلي، حيث يبحث عن تحدٍ جديدٍ لضمان المشاركة فى المباريات.

وأضاف نجم المنتخب الوطني أنه إذا كان يبحث عن المال مثلما يتوقع البعض كان سيظل في الأهلي لأنه العرض الأضمن لما به من مميزات خاصة في العام الثاني من العقد، موضحاً أنه يتيح له الحصول على العقد كامل دون النظر إلى نسبة المشاركة في المباريات.

وأشار إلى أنه في الأهلي يخوض مباراة وأخرى لا، مشيراً إلى أن لا يشعر بالراحة مع المدير الفني للفريق، السويسري رينيه فايلر، مؤكداً أنه يقدم عروضاً جيدة بشهادة جمهور الأهلي لكنه متواجد في أغلب الأوقات على دكة البدلاء.

وتابع فتحي: "هذا أمر فنى ولم أفتعل أى مشكلة فى مباريات الفريق، وهذا حق للجهاز الفنى والإدارة فى الاعتماد على اللاعبين الصغار، ولكن لماذا لا يعطينى أحد الحق فى البحث عن تحدٍ جديد للتواجد فى الملعب إذا كنت قادراً على ذلك، وحفاظاً على جمهور الأهلى وعلاقتى وحبى له رفضت الكثير من العروض الفترة الماضية، وأملك عرضاً من الإمارات إذا كنت أفكر فى المادة، ولكن كرة القدم والحلم الذى أسعى إليه لن يتحقق إلا بالتواجد فى الملعب".

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وأضاف: "أشكر الجمهور المتفهم وضعى وكافة الرسائل من اللاعبين زملائى التى شجعتنى هذه الفترة وهم من يعلمون جيداً سبب رحيل فتحى الحقيقى عن الأهلي".

وكشف فتحى عن السبب الحقيقى وراء مغادرته النادي الأهلي، حيث أوضح أن نسبة تجديده للأهلي كانت محسومة بنسبة 99%، ولكن خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان دائماً ما يجتمع مع مدرب الفريق فايلر، بحثاً عن سبب عدم المشاركة، إلا أن المدرب كان يرد عليه بالقول "إنه لا يستطيع إكمال 90 دقيقة كاملة"، وهو ما جعله يغير من تفكيره للبحث عن مكان يتواجد من خلاله للمشاركة فى المباريات.

وفي السياق ذاته، كشف الإعلامي إسلام صادق، أن المدير الفني للمنتخب الوطني، حسام البدري، كان أحد أسباب رحيل أحمد فتحي عن النادي الأهلي.

وقال صادق، في برنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، إن "حسام البدري أكد لأحمد فتحي في حالة استمراره مع الأهلي وعدم مشاركته لن يكون ضمن خطته فى المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "أحمد فتحي وضع حديث البدري في الحسبان، وكان ذلك من أهم أسباب رحيله عن النادي الأهلي فى نهاية الموسم الجاري".

يشار إلى أن أحمد فتحي هو اللاعب المصري الوحيد الذي لعب كأس العالم للشباب والكبار، وفاز بثلاثة بطولات كأس الأمم الإفريقية وتواجد فى أولمبياد 2012، ودورى أبطال إفريقيا 3 مرات، والكونفدرالية مرة واحدة، والسوبر الأفريقي مرتين، والدورى المصري 8 مرات، وكأس مصر مرة واحدة، محققاً 21 لقباً، كما خاض مع المنتخب 131 مباراة دولية.