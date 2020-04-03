شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال يستعيد ذكرياته مع مهاجم الأهلى على تيك توك: مفيش غير أزارو واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان رامز جلال ذكرياته مع المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى المعار للاتفاق السعودى، عبر تطبيق تيك توك، ونشر مقطع فيديو جمعه باللاعب المغربى فى وقت سابق وعلق قائلا، "مفيش غير أزارو واحد بس"، وانضم العشرات من نجوم الفن والكرة لتطبيق "تيك توك" لقضاء وقت الفراغ بعد العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع.

من ناحية أخرى، كشف رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، أن طريقة اللعب وراء رحيل المغربى وليد أزارو عن الأهلى لنادى الاتفاق السعودي.

وقال فايلر خلال لقائه على قناة أون تايم سبورت، إن طريقة لعب أزارو لم تناسب خطتى، وبالتالى خرج من حساباتى مضيفا، "أزارو يجيد اللعب على الهجمات المرتدة، وهى لا تتناسب معى ورحيله كان القرار الأفضل".

وعن مفاوضات الزمالك معه أكد فايلر أن الزمالك تحدث معه عن طريق وسطاء فهو كان مدرب بدون فريق والزمالك كان يبحث عن مدرب، ولكن لم يصل الأمر لمرحلة مفاوضات جادة مع أى من مسئولى الزمالك، واصفا مرحلة المفاوضات بانها "مفاوضات من بعيد"، والزمالك الآن يمتلك مدربا كبيرا وهو كفايلر يشعر بالراحة فى الأهلي.

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كما تحدث فايلر عن لاعبى الأهلى مؤكدا أنه درس لاعبى الأهلى قبل التعاقد على تدريب الفريق حتى يعلم حجم الفريق وحجم المنافسة وإمكانيات اللاعبين المتواجدين، وهو الأمر الذى ساعدنى كمدير فني، فى معرفة إمكانيات اللاعبين جيدا فور وصولى القاهرة.

وكان الاتفاق قد أبدى رغبته فى استمرار اللاعب المغربى إلى ما بعد نهاية الموسم، ولكن لم يكن هناك أى اتصال بين الإدارتين فى هذا الشأن حتى الآن.

ويرغب الاتفاق السعودى فى الحصول على خدمات وليد أزارو بشكل نهائى بعد تألقه اللافت مع الفريق السعودي، ومساهمته الواضحة فى معظم أهداف فريقه خلال الفترة الأخيرة.

ويتبقى فى عقد وليد أزارو مع الأهلى موسم وحيد، وترغب إدارة الاتفاق فى شراء المدة المتبقية فى عقد المهاجم المغربى مع الأهلي.