شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد ناجى يداعب ابنته على تيك توك: "أحبك يا عشوائى أنت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالى، ابنته فى فيديو جديد على "تيك توك"، التطبيق الذى شاع استخدامه مؤخراً بين نجوم الرياضة، للتسلية فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا العالمى، قائلا "أحبك يا عشوائى أنت".

وفى وقت سابق قال أحمد ناجى مدرب حراس نادى سموحة حاليًا ومدرب حراس الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، إن اهتمامى بالحارس الثانى والثالث هو نفس اهتمامي بالحارس الأول، وأكد ناجي في تصريحات تليفزيونية "بعد رحيل عصام الحضرى عن الأهلى، لم نقلق من الدفع بأميرعبد الحميد كأساسى، بسبب جاهزيته بشكل دائم".

وتابع: "لم نتأثر برحيل عصام الحضري وأمير عبدالحميد كان على قدر الثقة، ونجحنا في حصد لقب كأس مصر بأمير، كما لعبنا في كأس العالم للأندية بأمير عبد الحميد وتألق بشكل كبير فهو حارس عملاق"، وأشار "لم أعرف برحيل الحضري إلا بعد استقلاله الطيارة ولم نتأثر برحيل الحضري بالأهلي لا يتأثر برحيل أي لاعب".

Advertisements