شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد زيدان يعلم نجله مهارات كرة القدم على تيك توك فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، لعشرات النجوم على تطبيق "تيك توك" لقضاء وقت الفراغ فى العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع، ونشر زيدان فيديو على حسابه الجديد أثناء تعليمه لنجله مهارات لعب كرة القدم، وبدأ محمد زيدان مشواره الكروى مع النادى المصرى البورسعيدى موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز 05 وهامبورج وبوروسيا دورتموند وعلى الصعيد الدولى، حاز زيدان على لقب كأس الأمم الأفريقية مرتين مع منتخب مصر فى 2008 و2010.

وفى وقت سابق شارك محمد زيدان، نجم المنتخب الوطنى السابق، فى تحدى البقاء فى المنزل وذلك لمواجهة تفشى فيروس كورونا العالمى، والذى بات يشكل خطراً على البشرية.

ونشر زيدان فيديو عبر حسابه على إنستجرام مرتدياً كمامة ومستخدماً مطهر اليدين، قبل أن يقوم بفاصل استعراضى لمهاراته قائلاً، "قبلت التحدى من حازم إمام ومحمد فضل، وأنا الآن أتحدى عماد متعب ومحمد شوقى، ابقى آمناً ابقى فى المنزل".

وانطلقت حملة البقاء بالمنزل بين عدد من نجوم الكرة لتوعية الجماهير بضرورة عدم الخروج إلى الشوارع وتجنب التجمعات لمنح الدولة فرصة فى التعال مع فيروس كورونا وحصر انتشاره خلال الأيام المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى.