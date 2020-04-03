شكرا لقرائتكم خبر عن يوميات لاعب فى الحجر المنزلى ..محمد على الجودو: الصبح بمزرعة الدواجن وبالليل مع العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما، وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية وحظر التجول من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، يجد أى رياضى وقت فراغ كبيرا خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحرص ”الخليج 365” على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل.

نجم اليوم هو محمد على لاعب منتخب الجودو، والذى كشف أنه نظرا لتوقف النشاط الرياضى يستغل هذه الفترة فى العمل مع شقيقه، يذهب فى الصباح إلى العمل مع أخيه، فى مزرعة الدواجن التى يمتلكونها، ويبدأ العمل من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، وبعد ذلك يعود إلى المنزل ويغير ملابسه ويتناول الغداء مع والده ووالدته ويجلسان سويا قليلا من الوقت .

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واضاف اللاعب أنه يحرص على النوم مبكرا للذهاب إلى عمله فى الصباح، وبالنسبة للرياضة فوالده يشجعه على ممارسة تدريبات البطن والضغط فى المنزل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.