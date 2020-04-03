شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعلن موقف كارتيرون ورحيل النجوم والصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الـ 24 ساعة الماضية إنهاء مسئولى الزمالك عدداً من الملفات المهمة المُتعلقة بالفريق الأول، استعدادا للفترة المقبلة، خاصة فى ظل تعليق النشاط الرياضى خلال هذه الفترة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر تفشى فيروس كورونا، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز الملفات التى حسمها الزمالك خلال الـ 24 ساعة الماضية..

- الإعلان عن توقيع عقد كارتيرون الجديد بعد نهاية أزمة "كورونا"

أنهت إدارة الزمالك اتفاقها مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، حيث سيقوم المدرب الفرنسى بالتوقيع على عقده الجديد عقب نهاية أزمة فيروس كورونا الحالية.

وشدد رئيس الزمالك على أن المدرب الفرنسى قدم فترة رائعة مع الزمالك وتم الاتفاق معه حول بنود تجديد التعاقد ويتبقى التوقيع الرسمى على العقد عقب نهاية الأزمة الحالية الخاصة بفيروس كورونا التى أدت إلى توقف النشاط الرياضى، بعدما نجح المدرب الفرنسى فى قيادة الزمالك للتتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمحلى على الترتيب ثم قيادة الفريق للتأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

- رفض التفاوض مع عبد الله السعيد وصالح جمعة

فيما أغلق مسئولو الزمالك باب التكهنات حول ضم صالح جمعة، صانع ألعاب الزمالك، وعبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، بعدما أكد مرتضى منصور أنه لم يتفاوض مع صالح جمعة على الإطلاق قائلاً، "كل ما يتردد فى هذا الأمر ليس أساس له من الصحة، وهو لاعب كبير ولكن عقده سار.. ولم أتفاوض مع أى لاعب فى الأهلى يكون عقده ساريا، ونحن نحترم جميع الأندية وإدارتها"، ليغلق باب التكهنات حول ضم صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلى، بعدما ربطت العديد من الأنباء أزمته فى القلعة الحمراء وتجميده بوجود احتمالية فى تفاوض الزمالك معه لضمه فى الموسم المقبل.

وعن التفاوض مع عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز قال رئيس الزمالك، "لم ولن أتفاوض مع عبد الله السعيد نهائيًا، ورئيس نادى بيراميدز محترم للغاية وأكن له كل تقدير واحترام.. وأتحدى أى شخص يخرج ويقول إن الزمالك تفاوض مع أى لاعب فى الأهلي عقده ساري، ونادي الزمالك قيم ومبادئ بجد".

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- غلق الباب أمام رحيل مصطفى محمد فى الصيف

فيما حسم الزمالك مصير رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق والمنتخب الوطنى فى فترة الانتقالات الصيفة المقبلة، بعدما شدد مرتضى منصور على رفض رحيله مهما كان العرض الذى سيصل إلى اللاعب، بعد التأكيد على الحاجة إلى جهوده فى الموسم الجديد بعد تألقه هذا الموسم مع الفريق الأبيض فى البطولات المختلفة إلى جانب قيادته للمنتخب الأولمبى للتتويج بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مما جعله محط أنظار عددا من الأندية الأوروبية إلا إن رئيس الزمالك كشف عن التمسك باستمرار اللاعب.

ومن جانبه، قال مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، إن مصطفى محمد بكى من أجل العودة إلى القلعة البيضاء ولن يرحل على الإطلاق حتى إذا وصل عرض خيالى متابعاً: "عند التعاقد مع الحارس محمد عواد من الإسماعيلى كان مصطفى محمد سيدخل فى صفقة تبادلية ولكنه رفض وطلب العودة إلى الزمالك ولذلك ارتفعت صفقة عواد ودفعنا أموال كثيرة للإسماعيلي".

مرتضى منصور يؤكد استمرار بن شرقى وساسى

بينما شدد مرتضى منصور على إلتزام الثلاثى المحترف أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم مع الزمالك خلال الفترة الماضية واستمرارهم مع الفريق فى الموسم الجديد قائلاً:"هذا الثلاثى يتعامل بإحترافية ورقى وإحترام شديد مع نادى الزمالك، وهم رفضوا هروب حمدى النقاز وغضبوا من هذا الأمر بشدة"، مضيفاً:"بن شرقى وساسى وأوناجم أكدوا على عدم رغبتهم فى الحصول على أموال بل صنع تاريخ لهم مع نادى الزمالك".

رئيس الزمالك يرحب بعودة عمر جابر فى الصيف

فيما رحب مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعودة عمر جابر الظهير الأيمن السابق للفريق والحالى لبيراميدز فى الصيف المقبل وقال مرتضى منصور": "عمر جابر من أبناء نادى الزمالك المخلصين، ويستطيع اللعب فى أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن ووسط الملعب وسيفيد نادي الزمالك وسندخل فى مفاوضات مباشرة مع إدارة بيراميدز برئاسة سالم الشامسي لضمه".