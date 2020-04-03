تعرف على نجوم كرة القدم الذين هزموا كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

مثل قتالهم لتحقيق الانتصار على العشب الأخضر، حارب العديد من نجوم كرة القدم العالمية فيروس كورونا المستجد الذي لحق بهم، حتى انتصروا عليه وأتموا تعافيهم من الوباء المستجد.

وضرب فيروس كورونا العديد من عناصر كرة القدم في الفترة الأخير وتحديدا داخل القارة الأوروبية، إلا أنه تمت عملية شفاء البعض منهم خلال الأيام الأخيرة بعد رحلة صراع مع المرض.

وتعافى تيمو هوبرز لاعب هانوفر الألماني، الذي يعد من أوائل اللاعبين في كرة القدم الأوروبية الذين أُصيبوا بالفيروس ، حيث أعلن النادي الألماني شفاء اللاعب في الأيام الأخيرة بعد معاناته مع المرض.

كذلك أتم كالوم هودسون أدوي، مهاجم تشيلسي، عملية شفاءه، والذي سجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الدوري الإنجليزي.

وقال مهاجم تشيلسي في رحلة صراعه مع المرض:" لقد عانيت من المرض حيث شعرت بالحرارة قليلًا، وفي اليوم التالي توقعت أنني سأعود إلى طبيعتي، اعتقدت إنه مجرد ارتفاع بسيط في الحرارة، ولكن من الواضح أن الأمر لم يكن كذلك، لم أتوقع أن يكون الأمر بهذا السوء".

وأضاف:" أنا بصحة جيدة، ولا يمكنني الانتظار حتى أعود إلى أرض الملعب مرة أخرى".

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كذلك تعافى باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، من فيروس كورونا بعد إصابته هو وصديقته، وعلق اللاعب الأرجنتيني بعد شفاءه:" كنت أعاني من أعراض قوية لكنني تحسنت كثيرا، فكنت أشعر بمعاناة في التنفس وعضلاتي كانت تؤلمني".

وفي الكرة الإسبانية، أعلن نادي فالنسيا عن شفاء لاعبيه من فيروس كورونا، بعدما أصيب 35% من عناصر الفريق بالوباء.

وكان من ضمن اللاعبين الذين أصيبوا بالفيروس في فاانسيا وتم شفائهم هم المدافع الأرجتيني جاراي، والبرتغالي لويس جايا، والفرنسي مانجالا

كذلك من المدربين الذين تعافوا من فيروس كورونا بعد إصابتهم به، كان ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي، والذي يعد من أوائل المصابين في الكرة الإنجليزية بالمرض، مما دفع لتعليق .النشاط في إنجلترا خلال مارس الماضي

وقال أرتيتا بعد شفائه:" قد خضعت لتحاليل وجاءت سلبية وأثبتت أنني تعافيت من الفيروس. أشكر الله واللاعبين وكل من ساندني".

كذلك تعافى فاتح تريم، المدير الفني لجلطة سراي التركي، بعد أيام من إعلان إصابته بالفيروس المستجد.

أيضا شُفى خورخي جيسوس، مدرب فلامنجو البرازيلي، من فيروس كورونا الذي أصيب به خلال شهر مارس الماضي.