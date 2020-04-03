"ليس ملكا".. ربيع ياسين ينتقد فايلر بسبب أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

شدد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001، على ضرورة استعادة المهاجم المغربي وليد أزارو المعار إلى الاتفاق السعودي، مؤكدا أنه حزن لرحيله عن النادي الأحمر في يناير الماضي.

وقال ربيع ياسين، في تصريحات تلفزيونية لقناة "الحدث اليوم" صباح اليوم الجمعة: "حزنت لرحيل أزارو عن الأهلي، أتحدث بحق الله وحب وانتماء".

وأضاف: "وليد أزارو على المستوى الفني هدّاف ومهاجم مميز ومخلص للنادي ولم يفتعل أي مشاكل، ابتعاده قليلا عن مستواه طبيعي وكان بالإمكان الاستفادة منه كورقة رابحة".

وأكمل نجم الأهلي الأسبق: "أتمنى أن يعود وليد أزارو إلى الأهلي الموسم المقبل لأنه يصلح لتمثيل للنادي وقيادة الهجوم، على الأقل لأنه ما زال صغيرا في السن وأمامه مستقبل كبير".

ورفض ربيع ياسين التصريحات التي أدلى بها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بأن طريقة لعب وليد أزارو تتناسب مع الفرق التي تعتمد على الهجمات المرتدة.

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وأكد ياسين: "فايلر ليس ملكا من السماء، نحن مدربون أيضا ونجيد في الأمور الفنية وليس فايلر فقط".

وأتم قائلا: "الأهلي كان يفوز مع حسام البدري بالمرتدات السريعة في أقل عدد من الثواني، وحصل أزارو على لقب هداف الدوري وكان متألقا، وبالتالي لن يقدم فايلر ما هو جديدا".

وكان سامي قمصان مدرب الأهلي كشف عن نية النادي في استعادة أزارو في الصيف المقبل بعد نهاية إعارته للاتفاق.

وانتقل صاحب الـ24 عامًا معارا إلى الاتفاق في ظل حاجة الأهلي لإخلاء أحد مقاعد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق بعد التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي.

يذكر أن الهدّاف المغربي شارك مع الاتفاق في سبع مباريات، بمعدل 499 دقيقة، أحرز خلالها ثلاثة أهداف وصنع آخر.