صحيفة: تغريم الزمالك نصف مليون يورو بسبب شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

كشفت تقارير صحفية أن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي ربح قضيته ضد نادي الزمالك بشأن محمود عبدالرازق "شيكابالا"، حيث تم تغريم الفريق الأبيض مبلغ نصف مليون يورو.

وقدم فريق سبورتنج لشبونة شكوى ضد الزمالك في عام 2016، بسبب تأخر الفريق الأبيض في دفع باقي مستحقات صفقة ضم شيكابالا من الفريق البرتغالي.

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وأكدت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكم بغرامة نصف مليون يورو ضد نادي الزمالك.

وانضم شيكابالا لفريق لشبونة عام 2014، لكنه لم يستمر مع الفريق كثيرا حيث شارك في مباراة وحيدة مع الفريق الأول، قبل أن يتم إرساله للعب مع الفريق الرديف، لتحدث أزمة بين اللاعب وناديه، حيث انقطع عن التدريبات وعاد إلى مصر ورفض العودة للبرتغال.

يذكر أن الزمالك استعاد شيكابالا مرة أخرى بضمه من سبورتنج لشبونة في صيف 2015.