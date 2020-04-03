ميدو: إلغاء بريميرليج سيحبط صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد حسام ميدو، نجم توتنهام الإنجليزي السابق، أن إلغاء بريميرليج سيصيب مواطنه المصري محمد صلاح نجم ليفربول، مؤكدا على ضرورة أن يكون إنهاء الموسم هدفا للجميع في حالة تحسن الأوضاع في ظل تفيش فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال ميدو، في تصريحات لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "إذا تم إلغاء بريميرليج بالطبع سيصاب صلاح بخيبة أمل مثل أي شخص آخر في ليفربول".

وأضاف: "لكن ليفربول سيتغلب على هذا الأمر، حتى إذا تم تمسية هذا الموسم بأنه لاغٍ أو باطل، لأنه سيكون المرشح لحصد اللقب مرة أخرى في الموسم المقبل، الحياة لا تتوقف".

Advertisements

وأوضح: "نأمل جميعًا أن تتحسن الأمور في إنجلترا واستئناف الدوري الإنجليزي حتى لو أقيمت المباريات في الصيف".

وأكد: "يجب أن يكون إنهاء الموسم هدف الجميع، لكن إذا بقيت الأمور هكذا، أعتقد أنه يجب إبطال المسابقات".

وأتم صاحب الـ37 عاما قائلا: "أعلم أن الأمر يبدو غير عادل خاصة بالنسبة لليفربول وجمهوره، لأنهم كانوا قريبين جدًا من الفوز باللقب، لكن من السخف الحديث عن كرة القدم وأهمية الفوز بأي شيء، إذا بقيت الأمور هكذا أو تدهور الوضع".

ويأمل ليفربول في عودة الدوري الانجليزي وعدم إلغاء المسابقة ليتمكن من تحقيق اللقب بعد 30 سنة من الغياب، حيث لا يفصله عن حسم المنافسة حسابيًا إلا 6 نقاط فقط، في ظل تحليقه في صدارة الترتيب بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل تسع جولات من النهاية.