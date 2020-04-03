يويفا يحذر الاتحادات الاوروبية من التسرع في الغاء ال

حذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الاتحادات الأوروبية من التسرع في اتخاذ قرارات بالغاء مسابقات الدوري لهذا الموسم، وذلك بعد أن قرر الاتحاد البلجيكي الغاء بطولة الدوري وفوز فريق كلوب بروج باللقب. باللقب. وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أرسل رسالة لجميع الاتحادات مؤكداً علي عدم اتخاذ اية قرارت متسرعة بشان الغاء الدوريات، مشيرا الي أنه من الممكن استئناف هذه المسابقات في يوليو وأغسطس المقبلين. استئناف هذه المسابقات في يوليو وأغسطس المقبلين. وحملت رسالة اليويفا للاتحادات تهديداً واضح بعد أن اشار الي أن المشاركة في المسابقات الأوروبية مرتبط بالنتائج التي تحققها الفرق بالمسابقات المحلية، والغاء هذه المسابقات يثير الكثير من الشكوك حول مدي احترام شروط اليويفا.

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