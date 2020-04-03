قرر اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنابني، بشكل رسمي، منح حكم الفيديو بدلات بقيمة ٣٧٥٠ جنيهًا، و٢٥٠٠ جنيه لمساعده. كانت "الوفد" أشارت إلى أن اتحاد الكرة سيمنح حكم الفيديو بدلات الحكم المساعد نفسها، في حين سيحصل مساعد حكم الفيديو على بدلات الحكم الرابع نفسها. اتحاد الكرة سيمنح حكم الفيديو بدلات الحكم المساعد نفسها، في حين سيحصل مساعد حكم الفيديو على بدلات الحكم الرابع نفسها. جدير بالذكر أن تقنية الفيديو طبقت في ٦ مباريات فقط بالدوري قبل تعليق النشاط الكروي للحد من انتشار فيروس كورونا. 3750 بدلات حكم الـVAR في الدوري

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كانت هذه تفاصيل خبر تأكيدًا لـ"الوفد".. ٣٧٥٠ جنيهًا بدلات حكم الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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