موهبة بولندية تشعل الصراع بين أرسنال وبوروسيا دورتموند

أشعل النجم البولندي الصاعد فيليب مارشينسكي، نجم فريق ليج بوزنان البولندي، المنافسة بين أندية أوروبية عدة، بعد تألقه مع فريقه خلال مباريات هذا الموسم.

قال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي إن بوروسيا دورتموند انضم لصراع التعاقد مع مارشينسكي، البالغ من العمر 18 عاماً فقط، رفقة أرسنال الإنجليزي.

من المتوقع أن يواجه كل من أرسنال وبوروسيا دورتموند منافسة قوية في ظل الاهتمام الذي يحظى به لاعب الوسط الشاب من أندية أوروبية عدة في مقدمتها، هوفنهايم، إنتر ميلان، أياكس أمستردام وأتالانتا.