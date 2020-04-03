نجم مانشستر سيتي يطالب بإلغاء الدوري الإنجليزي

طالب الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بإلغاء الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، في ظل تجميد النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.
قال دي بروين في تصريحات خاصة لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "ليس لدي أي فكرة عماإذا كنا سنستمر في اللعب في إنجلترا، يريدون الانتظار لأطول وقت ممكن قبل اتخاذ القرار".
وأضاف: "نحن في راحة سلبية لمدة ستة أسابيع، وعادة ما تحتاج إلى إعداد من ثلاثةإلى أربعة أسابيع، إذا قمنا بالعودة فورًا، فسيصاب الجميع بعد بضع مباريات. لا يمكن أن يكون هذا الهدف من استئناف الدوري".
وأكمل دي بروين: "بالطبع سيكون هناك عواقب اقتصادية كبيرة حال إلغاء المسابقة، لكن الانتظار طويلًا قبل اتخاذ القرار سيتسبب في مشاكل بالموسم المقبل أيضًا، وهو ما يجب تلافيه".
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