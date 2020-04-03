شكرا لقرائتكم خبر عن «ميرور»: ليفربول لا يرغب في رحيل صلاح أو ماني خلال ميركاتو الصيف المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف تقرير صحفي بريطاني، أن نادي ليفربول الإنجليزي لا يرغب في رحيل نجوم فريقه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وكانت العديد من التقارير الإسبانية أشارت إلى أن نادي ريال مدريد يسعى خلال الصيف المقبل إلى ضم النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، بتعليمات من المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.
وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن إدارة ليفربول تثق بأن ماني يرى مستقبله في «أنفيلد»، مشيرة إلى أن إدارة ليفربول ليس لديها أي خطط لبيع صلاح أو زميله ماني في الوقت الحالي.
وأوضحت أن تعاقد ماني مع ليفربول يمتد حتى عام 2023، لكن إدارة النادي الإنجليزي ترغب في تجديد هذا العقد لمدة أطول، مع تطور أداء اللاعب ودخوله سباق الكرة الذهبية.
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