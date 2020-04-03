شكرا لقرائتكم خبر عن مولر مستمر في بايرن ميونخ موسمين قادمين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن نادي بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع لاعبه توماس مولر على تمديد عقده مع الفريق.
وينتهي عقد مولر مع بايرن ميونخ في الصيف، وكانت هناك العديد من التقارير التي ربطت اللاعب الألماني بعدد من الأندية الأوروبية الكبرى.
وأوضحت الصحيفة، أن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع اللاعب، صاحب الـ30 عاما، للبقاء لمدة موسمين إضافيين، حتى يونيو 2023، ومن المتوقع أن يحصل على 15 مليون يورو سنويا، إذا وضعه بايرن إلى جانب ليفاندوفسكي في نفس الفئة.
وأشارت إلى أنه ليس هناك ما يقف في طريق الاتفاق، خاصة وأن رغبة الطرفين متشابهة، وقد يتم تجديد العقد لعام إضافي إذا جرت الأمور بطريقتها الطبيعية، حسب أداء اللاعب.
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