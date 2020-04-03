شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: جماهير هولندا كانت تتغنى باسمى في المدرجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن جماهير نادى جرافشاب الهولندى لازالت تتذكره حتى الآن، وتم تكريمه السنة الماضية رغم لعبه سنة ونصف فقط. مع الفريق الهولندي.

وأضاف حازم إمام في خلال مشاركته ببرنامج «ملعب أون تايم» على قناة أون تايم سبورت: «جماهير دى جرافشاب الهولندى ألفت أغنية باسمى وكانوا يغنوها في المدرجات، واختارونى من أفضل المحترفين في تاريخهم، ولازالت تتذكرني».

Advertisements

وعن ظهوره الأول مع المنتخب، قال لاعب الزمالك السابق، أن ظهوره الأول مع المنتخب كان في بطولة أفريقيا 1996 التي أقيمت في جنوب أفريقيا، قائلاً: «إن هذه البطولة الأهم في تاريخ مشاركاتى والأفضل لى على مستوى الأداء».



وأكمل حازم: «بطولة أفريقيا الثانية لى والتتويج الاول كان في 98 تحت قيادة الجوهرى صاحب الفضل عليا في الزمالك والتى قدمنا فيها أجمل مستوى واستحققنا عن جدارة اللقب، مؤكدا أن الجوهرى بذل مجهود كبير للفوز».

وأوضح حازم إمام أن الكابتن الجوهرى كان يسأله عن كيفية المران في نادى أودينيزى الإيطالى ويحاول تطبيقه مع المنتخب.