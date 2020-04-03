شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» للاتحاد المحلية: تحديد أبطال المسابقات يحسم على أرض الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تركز كرة القدم الأوروبية، التي توقفت مسابقاتها بسبب تفشي فيروس كورونا، على استئناف اللعب في يوليو وأغسطس، بعد إبلاغ الأندية وروابط الدوري أن إلغاء المنافسات يجب أن يكون «الملاذ الأخير».

وأرسل الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» ورابطة الأندية الأوروبية، ورابطة بطولات الدوري في القارة، رسالة مشتركة إلى أعضائهم قالوا فيها إنه من المهم للغاية تحديد أبطال البطولات، ومن بينها منافسات الدوري المحلي، على أرض الملعب.

وجاء الخطاب بعد ساعات من إلغاء الدوري البلجيكي ومنح اللقب لكلوب بروج المتصدر. كما طالبت أندية في هولندا وإيطاليا بإلغاء المنافسات المحلية.

Advertisements

لكن الخطاب أوضح أن «يويفا» الذي وافق على تأجيل بطولة أوروبا 2020 إلى العام المقبل، أسس مجموعتي عمل للتركيز على تمديد الموسم بعد موعد انتهائه الرسمي في 30 يونيو، ومن المتوقع إعلان تفاصيل أكثر في منتصف مايو.

وأشار الخطاب إلى أن مجموعتي العمل تركزان على وضع سيناريوهات تشمل شهري يوليو وأغسطس ومن بينها استئناف البطولات القارية للأندية بعد إكمال بطولات الدوري المحلي.

وجاء في الخطاب أن هناك حاجة لإدارة مشتركة لجداول البطولات من أجل التنسيق لإنهاء الموسم الحالي وبداية الموسم المقبل الذي ربما يتأثر قليلاً بسبب التمديد.

وأكد: «إلغاء البطولات يجب أن يكون الملاذ الأخير بعد الاعتراف بعدم وجود مواعيد بديلة تسمح بإكمال الموسم».

كما شدد الخطاب على أن اليويفا يملك الحق لتقييم استحقاق الأندية بالمشاركة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي.