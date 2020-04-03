شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يكشف حقيقة اعتزامه الترشح في انتخابات اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني السابق، إنه لم يحدد حتى الآن أمر خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

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وأضاف الصقر، في مداخلة هاتفية على قناة «أون تايم»: «العمل العام مسألة صعبة جدًا، وبالفعل في الدورة الماضية، وقتها عُرض على الترشح في الانتخابات».

وتابع عميد لاعبي العالم: «حينها تحدث معي مسؤولي الأندية في الصعيد بحيث أكون ممثل ليهم، ولكن لم أتقدم، والآن لا أعرف من سيخوض هذه المنافسات وحتى الآن لم أحسم قراري».

وأكد نجم الأهلي والزمالك السابق: «كل اللي بتمناه الفترة اللي جاية في اتحاد إن الفكر يختلف».