شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: إللي بيشتموا أحمد فتحي رحبوا بكهربا في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الهجوم الذي تعرض له أحمد فتحي من أشخاص رحبوا بانضمام محمود كهربا للأهلي، بحسب قوله.

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وقال «منصور»: «إللي بيشتموا أحمد فتحي علشان مشي بعد ما عقده خلص مع الأهلي، رحبوا بكهربا اللي عقده باعتراف كل مسؤولي اتحاد الكرة سليم مع الزمالك وموثق».

وأضاف «منصور» في مداخلة هاتفية على قناة «تن»: «كهربا قبض مستحقاته بناء على عقده الموثق مع نادي الزمالك».

وتابع موجهاً حديثه لرئيس الأهلي محمود الخطيب: «انت خدت لاعب هربان من ناديه. وكنت المفروض يا خطيب تقوله اتفضل روح ناديك».