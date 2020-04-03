شكرا لقرائتكم أحمد فتحى : استمراري مع الأهلي كان سيمنحنى أموالا أكثر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد فتحي قائد منتخب مصر والنادي الأهلي ، أن استمراره مع الأهلي يمنحنه أموال أكثر.

وأضاف قائد الاهلى في تصريحات لـ "الإمارات اليوم" قائلا : يتوقع البعض أن سبب ترك الأهلي هو سبب مادي، لو كان الأمر مادياً فهناك عروض أقوى بكثير من العروض المذكورة في وسائل الإعلام، كما أن عرض الأهلي مادياً أفضل بالنسبة لي خاصة في الموسم الثاني الذي لا يجبرني بعدد مباريات محددة وبالتالي ضمان المبلغ المالي، ولكن فضلت البحث عن تحدً جديد، أ.

وأعلن فتحى والنادي الأهلي رحيل قائد الفريق رسمياً عن صفوف الفريق بنهاية الموسم عقب رفض اللاعب التجديد للنادي وطلب الرحيل بنهاية تعاقده، ويعتبر أحمد فتحي هو اللاعب الوحيد في مصر الذي لعب كأس العالم للشباب والكبار، وفاز بثلاثة بطولات كأس الأمم الإفريقية وتواجد في أولمبياد 2012، إضافة إلى فوز بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات، والكونفدرالية مرة واحدة والسوبر الإفريقي مرتين والدوري المصري 8 مرات وكأس مصر مرة واحدة محققا 21 لقب كما خاض مع المنتخب 131 مباراة دولية.

بتطلع أحمد فتحى نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، إلى انجازه 10 أمجاد شخصية في مسيرته الكروية حال انتقاله للزمالك او بيراميدز.

ويدرس أحمد فتحي كافة العروض التي انهالت عليه من عدة أندية أبرزها الزمالك ونظيره بيراميدز في الوقت الحالي للموافقة على الأنسب منها للاستفادة ماديا وكرويا منها خلال المواسم القليلة المقبلة في حياته الكروية.

وأنجز فتحى بعض الامجاد خلال مشواره الكروى سواء مع المنتخبات أو الأندية التي لعب بها حيث توج بعدة بطولات محلية وقارية لعل ابرزها ثلاثية حسن شحاتة التاريخية لكاس الأمم الافريقية .

ويستعرض الخليج 365 10 انجازات يتطلع إليها فتحي لاستكمال مسيرته الكروية حال انتقاله للزمالك او بيراميدز

شارك فتحى في أوليمبياد أولمبياد 2012.

لعب فتحى في مونديال روسيا 2018.

شارك فتحى في كأس العالم للشباب 2003 في الإمارات.

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فاز بثلاثة ألقاب لبطولة الأمم الافريقية 2006 و2008 و2010.

شارك في منافسات كأس العالم للأندية مع الاهلى.

حمل شارة منتخب مصر في كاس العالم، وكان قائدا للنادى الأهلي.

زيادة حصيلة البطولات القارية والمحلية .

الفوز بالدوري مع 3 أندية مختلفة بعد التتويج مع الإسماعيلي والاهلى.

زيادة رصيد مشاركاته وأهدافه المحلية والقارية

أكمل رحيل أحمد فتحي عن الأهلي سلسلة الراحلين من الجيل الذهبي للنادي الأهلي بعد رحيل شريف إكرامي وحسام عاشور.

رحيل الثلاثي في أقل من شهر جاء رغم تتويجهم بـ 72 بطولة وهو رقم كبير قرر النادي الأهلي الاستغناء عنه سواء رغبة من الكيان أو تلبية لرغبة اللاعبين.

فاز فتحي مع الأهلي بـ 18 بطولة في 12 سنة، حيث حقق لقب الدوري مع النادي الأهلي 9 مرات، كأس مصر مرة واحدة، وكأس السوبر المحلي 3 مرات، والسوبر الإفريقي مرتين، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات.

وأبلغ أحمد فتحي إدارة النادي الأهلي اليوم الأربعاء، بعدم التجديد والانتقال لنادى بيراميدز في صفقة انتقال حر، بعد طلبه مهلة لمدة 48 ساعة، عقب الجلسة التي عقدها مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات أول أمس الاثنين، والتي لم تشهد التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفيين.

من ناحيتها، أعربت لجنة التخطيط بالأهلي التوفيق لأحمد فتحي في مسيرته المقبلة، بعدما قرر الرحيل عن المارد الأحمر، واستكمال مسيرته في بيراميدز.

ويعد فتحي من أبرز لا عبى الأهلي منذ انتقاله إلى صفوفه في 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وأسهم في فوز الفريق بالعديد من البطولات، منها 9 ألقاب للدوري المصري و3 لدوري أبطال أفريقيا.