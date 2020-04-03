شكرا لقرائتكم جنش يرفع شعار "ياللا نكمل لمتنا" عبر إنستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الزمالك صورة عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، جمعته بمؤمن زكريا صانع ألعاب النادى الأهلي، وأحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، وعمر جابر لاعب بيراميدز.



جنش

ووجه محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، الشكر لأطباء مصر والقائمين على المنظومة الصحية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، قائلاً، "حابب أشكر الأطباء المصريين على المجهود الذى يبذلونه خلال الفترة الحالية".

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وطالب جنش، من خلال مبادرة اليوم السابع، الجماهير بضرورة اتباع التعليمات والالتزام بالتواجد فى المنازل طوال هذه الفترة حتى زوال الأزمة، قائلاً، "دورنا أن نبقى فى بيوتنا ونحافظ على أنفسنا ونتبع تعليمات وزارة الصحة وإن شاء الله هذه الفترة تمر على خير".

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.

وتقرر مواجهة الزمالك لنظيره الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على أن يُقام لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا إن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.