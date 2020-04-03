شكرا لقرائتكم 500 ألف يورو + فوائد 4 أعوام.. فيفا يحكم لسبورتنج ضد الزمالك وشيكابالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية برتغالية أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أقر بأحقية سبورتنج لشبونة في الشكوى التي قدمها ضد الزمالك في 2016 والتي اتهم فيها الأبيض لعدم الامتثال للعقد بين الطرفين في صفقة شيكابالا الذى غادر البرتغال بعد انضمامه من الزمالك في 2014 بسبب خلافات مع الإدارة.

وقالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن شيكابالا غادر سبورتنج لشبونة ولم يلعب سوى مباراة واحدة مع الفريق وعوقب بعدها بالتدرب مع فريق الشباب وأثناء هذه الفترة تمرد شيكابالا احتجاجًا على عدم مشاركته، وقام بترك معسكر الفريق مما جعل سبورتينج لشبونة يتقدم بشكوى ضده وضد ناديه، وهو ما يُكلف الزمالك 500 ألف يورو كغرامة مطالب دفعها إلى سبورتنج لشبونة.

وأوضحت الصحيفة أن الشكوى التي قدمها سبورتنج لشبونة في 2016 تم الحكم فيها الآن بأحقية حصوله على 500 ألف يورو بالإضافة إلى الفوائد وفقًا لقرار الاتحاد الدولى.

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من ناحية أخرى، ينفذ شيكابالا عقوبة الإيقاف 8 مباريات في الدوري المحلي حاليا بعد أحداث مباراة السوبر المصري في الإمارات التى أقيمت فبراير الماضي، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن عقوبة الثلاثى "شيكابالا وإمام عاشور ومحمود كهربا" لاعبى الزمالك والأهلى، والتى تم اتخاذها عقب أحداث مباراة السوبر التى أقيمت فى الإمارات، لن يتم إسقاطها فى حال إلغاء الدورى هذا الموسم، وأوضح مسئولو الجبلاية أن العقوبات سيتم تطبيقها فى الموسم المقبل وفقا للوائح وإعمالا بمبدأ "العقوبة تتبع اللاعب".



شيكابالا

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه فى حال عدم تقليص العقوبة بالنسبة لكهربا وإمام عاشور وأحمد زاهر والتى تتمثل فى إيقافهم لنهاية الموسم، فكانت ستسقط هذه العقوبة بإلغاء الدورى، ولكن بعد التخفيف فاللاعب ملزم بتنفيذ العقوبة مع عودة الدورى سواء الحالى أو المقبل حال إلغاء الموسم الجارى.

وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديى الأهلى والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصرى الذى أقيم بالإمارات فى 20 فبراير الماضى شكلا، وفى الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادى الأهلى محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادى الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما، وتعديل العقوبة الصادر بشأن إدارى نادى الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة، وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك، بينما رفضت اللجنة تخفيف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا بإيقافه 8 مباريات بداعى أنه قائد الفريق وكان عليه أن يبعد زملاءه عن أى مشاحنات إلا أنه تورط فى الأحداث وتسبب فى اشتعالها.