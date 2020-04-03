حمد إبراهيم يكشف كواليس إنهاء علاقته مع المصري

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جدة - عمرو شويل كشف حمد إبراهيم المدرب العام السابق للمصري والحالي للمقاصة كواليس انهاء ارتباطه بالنادي البورسعيدي، خاصة بعدما شهدت الفترة الأخيرة تراجع في النتائج، على الرغم من تأكيدات مسئولي المصري بتجديد الثقة في إيهاء جلال المدير الفني السابق.
قال حمد راهيم في تصريحات خاصة: "طموح ايهاب جلال تتجه نحو تحقيق المراكز الأولى والمكسب بصفة مستمرة، وفي اخر فترة النتائج لم تكن ترضينا ، كما أن اللاعبين كان لديهم تقصير ذهني بسبب ضغط المباريات".
أكمل:"نحن نكن كل الاحترام والتقدير لكل الادارات التي تعاملنا معها ، كما أننا كجهاز فني تعاملنا بكل احترام وقدمنا ما علينا، ولكن هناك بعض الكواليس التي حدثت قبل الرحيل ن أتكلم عن تفاصيلها في الوقت الحالي احترما للأندية التي تعاملنا معها".
شدد على أن الجهاز الفني استقال من تدريب المصري قبل خوض مباراتي نهضة بركان المغربي في دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية، ويكفينا أننا أول جهاز فني يقود المصري للوصول إلى دور الثمانية الإفريقي مرتين في تاريخه ، مؤكدا أن الهزيمتين التي تلقاهما من بيراميدز بلا قيمة لاننا كنا حسمنا صعودنا إلى دور الثمانية.
أضاف: مباريات الدوري سببت اجهاد ذهني للاعبين بسبب كثرة خوض المباريات وكنا نخوض مباراة كل 3 ايام مع الأهلي والزمالك وبيراميدز، ثم حدث اتفاق ين ايهاب جلال وادارة المصري على انهاء الارتباط بين الطرفين، رافضا الحديث عن خروج الفريق البورسعيدي من بطولة الكونفدرالية عقب تركهم المسئولية الفنية.
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