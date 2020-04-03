شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر صرف 6 ملايين جنيه للحكام نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة صرف مبلغ 6 ملايين جنيه للحكام نهاية الأسبوع المقبل هي قيمة باقى المستحقات عن الموسم الحالي في كافة الأقسام الأول والثانى والثالث .

وصرفت اللجنة الخماسية مبلغ 3 ملايين و500 الف جنيه مستحقات الحكام عن شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر خلال الأيام الماضية عن طريق عزب حجاج ووجيه أحمد اللذان يديران لجنة الحكام بعد رحيل جمال الغندور وتقدم باستقالته عقب خلافاته مع اللجنة الخماسية

اتحاد الكرة أستقر علي رصد 5 آلاف جنيه لحكم الساحة في مباريات الدوري الممتاز بدلا من 3 آلاف جنيه في اللائحة القديمة وألفي جنيه لحكم الساحة في دوري الدرجة الثانية والف جنيه لحكم مباريات دوري القسم الثالث وسيتم العمل بهذه اللائحة بأثر رجعي من بداية الموسم الجاري.

Advertisements

وتقدم جمال الغندور ومعه لجنته التى تضم ياسر عبد الرؤوف وتامر درى وفهيم عمر وجميع أعضاء اللجنة باستقالة جماعية من إدارة لجنة الحكام، خاصة أن الغندور هو من رشحهم فور توليه مهمة لجنة الحكام وتم الموافقة علي الاستقالة من قبل اللجنة الخماسية.

وتقرر تأجيل تشكيل لجنة جديدة للحكام لحين تحديد موقف عودة بطولة الدورى بعد توقفها بسبب كورونا وتم الاستقرار علي ادارة اعمال اللجنة من قبل وجيه أحمد ومعه عزب حجاج.

في سياق متصل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إيقاف الحكم سعيد حمزة وإحالته للتحقيق بعد التحدث فى وسائل الإعلام دون إذن مسبق من لجنة الحكام وانتقاد اللجنة الخماسية علي ان يتم تحديد موعد لجلسة التحقيق واخطار الحكم بها.