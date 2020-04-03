شكرا لقرائتكم أحمد فتحي : مش مرتاح مع فايلر وقالي متقدرش تلعب 90 دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف احمد فتحى قائد الاهلى ومنتخب مصر عن وجود خلافات وبعض المشكلات مع جهاز السويسري رينيه فايلر حيث أكد قائلا :"أنا مش مرتاح مع فايلر عشان قالى متقدرش تلعب 90 دقيقة".

وتابع فتحى فى تصريحات خاصة نقلتها عنه صحيفة الامارات اليوم الاماراتية قائلا : “الأن متواجد في الأهلي أخوض مباراة وأخرى لا، ولا أشعر بالراحة مع المدرب الجديد، وحتى وأن اقدم عروض جيدة بشهادة جمهور الأهلي أجد نفسي متواجد على دكة البدلاء وهذا أمر فني ولم أفتعل أي مشكلة في مباريات الفريق، وهذا حق للجهاز الفني والإدارة في الإعتماد على اللاعبين الصغار ولكن لماذا لا يعطيني أحد الحق في البحث عن التحدي جديد للتواجد في الملعب إذا كنت قادر على ذلك، وحفاظاً على جمهور الأهلي وعلاقتي وحبي له رفضت الكثير من العروض الفترة الماضية، وأملك عرض من الإمارات إذا كنت أفكر في المادة ولكن كرة القدم والحلم الذي أسعى إليه لن يتحقق إلا بالتواجد في الملعب وأشكر الجمهور المتفهم وضعي وكافة الرسائل من اللاعبين زملائي التي شجعتني هذه الفترة وهم من يعلموا جيداً ما هو سبب رحيل فتحي الحقيقي عن الأهلي”.

وأوضح أحمد فتحي السبب الحقيقي لمغادرته النادي الأهلي موضحاً أنه نسبة تجديده للأهلي كانت محسومه بنسبة 99% ولكن خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان دائماً ما يجتمع مع مدرب الفريق فايلر، بحثاً عن سبب عدم المشاركة وكان المدرب يرد عليه بأنه لا يستطيع تكملة 90 دقيقة كاملة وهو ما جعله يغير من تفكيره للبحث عن مكان يتواجد من خلاله بكافة المباريات.

وأعلن فتحى والنادي الأهلي رحيل قائد الفريق رسمياً عن صفوف الفريق بنهاية الموسم عقب رفض اللاعب التجديد للنادي وطلب الرحيل بنهاية تعاقده، ويعتبر أحمد فتحي هو اللاعب الوحيد في مصر الذي لعب كأس العالم للشباب والكبار، وفاز بثلاثة بطولات كأس الأمم الإفريقية وتواجد في أولمبياد 2012، إضافة إلى فوز بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات، والكونفدرالية مرة واحدة والسوبر الإفريقي مرتين والدوري المصري 8 مرات وكأس مصر مرة واحدة محققا 21 لقب كما خاض مع المنتخب 131 مباراة دولية.

بتطلع أحمد فتحى نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، إلى انجازه 10 أمجاد شخصية في مسيرته الكروية حال انتقاله للزمالك او بيراميدز.

ويدرس أحمد فتحي كافة العروض التي انهالت عليه من عدة أندية أبرزها الزمالك ونظيره بيراميدز في الوقت الحالي للموافقة على الأنسب منها للاستفادة ماديا وكرويا منها خلال المواسم القليلة المقبلة في حياته الكروية.

وأنجز فتحى بعض الامجاد خلال مشواره الكروى سواء مع المنتخبات أو الأندية التي لعب بها حيث توج بعدة بطولات محلية وقارية لعل ابرزها ثلاثية حسن شحاتة التاريخية لكاس الأمم الافريقية .

ويستعرض الخليج 365 10 انجازات يتطلع إليها فتحي لاستكمال مسيرته الكروية حال انتقاله للزمالك او بيراميدز

Advertisements

شارك فتحى في أوليمبياد أولمبياد 2012.

لعب فتحى في مونديال روسيا 2018.

شارك فتحى في كأس العالم للشباب 2003 في الإمارات.

فاز بثلاثة ألقاب لبطولة الأمم الافريقية 2006 و2008 و2010.

شارك في منافسات كأس العالم للأندية مع الاهلى.

حمل شارة منتخب مصر في كاس العالم، وكان قائدا للنادى الأهلي.

زيادة حصيلة البطولات القارية والمحلية .

الفوز بالدوري مع 3 أندية مختلفة بعد التتويج مع الإسماعيلي والاهلى.

زيادة رصيد مشاركاته وأهدافه المحلية والقارية

أكمل رحيل أحمد فتحي عن الأهلي سلسلة الراحلين من الجيل الذهبي للنادي الأهلي بعد رحيل شريف إكرامي وحسام عاشور.

رحيل الثلاثي في أقل من شهر جاء رغم تتويجهم بـ 72 بطولة وهو رقم كبير قرر النادي الأهلي الاستغناء عنه سواء رغبة من الكيان أو تلبية لرغبة اللاعبين.

فاز فتحي مع الأهلي بـ 18 بطولة في 12 سنة، حيث حقق لقب الدوري مع النادي الأهلي 9 مرات، كأس مصر مرة واحدة، وكأس السوبر المحلي 3 مرات، والسوبر الإفريقي مرتين، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات.

وأبلغ أحمد فتحي إدارة النادي الأهلي اليوم الأربعاء، بعدم التجديد والانتقال لنادى بيراميدز في صفقة انتقال حر، بعد طلبه مهلة لمدة 48 ساعة، عقب الجلسة التي عقدها مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات أول أمس الاثنين، والتي لم تشهد التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفيين.

من ناحيتها، أعربت لجنة التخطيط بالأهلي التوفيق لأحمد فتحي في مسيرته المقبلة، بعدما قرر الرحيل عن المارد الأحمر، واستكمال مسيرته في بيراميدز.

ويعد فتحي من أبرز لا عبى الأهلي منذ انتقاله إلى صفوفه في 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وأسهم في فوز الفريق بالعديد من البطولات، منها 9 ألقاب للدوري المصري و3 لدوري أبطال أفريقيا.