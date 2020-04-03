شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى رداً على مفاوضات ظهير النجم الساحلى: نفضل لاعبا محليا بديلا لفتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد مؤخراً بشأن دخول القلعة الحمراء فى مفاوضات مع الدولى التونسى وجدى كشريدة، ظهير أيمن فريق النجم الساحلى، لتدعيم الجبهة اليُمنى عقب رحيل أحمد فتحى لعدم تجديد عقده، وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن اللاعب التونسى ليس فى حساباتهم على الإطلاق ولم يتم التفكير فى ضمّه.

وفى هذا الشأن، قال مصدر فى الأهلى لـ"الخليج 365"، لم نُفكر فى ضم ظهير أيمن فريق النجم الساحلى لأننا نرغب فى ضم ظهير محلى من الدورى المصرى، مُشيراً إلى أن كشريدة ليس ضمن حسابات الجهاز الفنى مع التقدير والاحترام للنجم التونسى صاحب الخبرات الطويلة.

وأضاف المصدر أن الأهلى سيبحث فى الفترة المقبلة ملف "بديل" أحمد فتحى، حيث سيعقد محمود الخطيب، رئيس النادى، جلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر خلال الأيام المقبلة، لبحث عدة ملفات خاصة بفريق الكرة فى ظل المُتغيّرات الجديدة، وفى مقدمتها رحيل أحمد فتحى.

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ويرحل أحمد فتحى من الأهلى بنهاية الموسم الجارى لعدم موافقته على العرض الذى قدمه الأهلى لتجديد عقده وهو 24 مليون جنيه فى موسمين، بواقع 12 مليون جنيه فى الموسم الواحد، وبات فتحى قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لبيراميدز مقابل 48 مليون جنيه فى ثلاثة مواسم.

ومن المقرر أن يبحث الخطيب مع فايلر ملف بدائل أحمد فتحى، سواء كان البديل من قطاع الناشئين أو من لاعبى الأهلى المُعارين لأندية أخرى، وفى مقدمتهم الثنائى باسم على المُعار للجونة وكريم يحيى المُعار لسموحة أو ضم لاعبين من أندية أخرى .

وشهدت الفترة الماضية ترشيح أكثر من لاعب لتدعيم الجبهة اليُمنى فى الأهلى، وفى مقدمتهم الثنائى كريم العراقى (المصرى) ورجب بكار (بيراميدز) كما ظهر من بعيد اسم عمر جابر ظهير بيراميدز..ويتوقف النشاط الرياضى فى العالم كله حالياً على خلفية انتشار فيروس كورونا.