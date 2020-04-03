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السعداء الخمسة من رحيل أحمد فتحى عن الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل أحمد فتحى، ظهير أيمن الأهلى، الستار عن رحلته مع المارد الأحمر، بعدما أبلغ إدارة ناديه بعدم الموافقة على تجديد التعاقد والاكتفاء بما قدمه خلال السنوات الماضية، بعد انتهاء المهلة التى طلبها من لجنة التخطيط بالأمس. 

 

وعرضت لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، فى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات الاثنين الماضى على الجوكر التجديد مقابل 11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة عامين، وهو ما رفضه اللاعب وفضل الرحيل لنادى بيراميدز الذى اتفق مع اللاعب على 15 مليون جنيه فى الموسم لمدة 3 سنوات.

 

ورغم إعلان اللاعب الرحيل عن القلعة الحمراء بشكل رسمى، ومباركة مسئولى الأهلى له على الموقع الرسمى للنادى،  إلا أن هناك بعض اللاعبين الأكثر سعادة برحيل اللاعب، نرصدهم فى السطور التالية.. 

• محمد هانى 
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يعد محمد هانى ظهير أيمن الأهلى أكثر اللاعبين سعادة من رحيل أحمد فتحى عن النادى الأهلى، خاصة أنه كان المنافس الحقيقى له فى هذا المركز، وكان يمثل عبئا نفسيا عليه نظرا لخبراته الطويلة ورفضه الجلوس كلاعب احتياطى، بالإضافة لتاريخه الطويل، سواء مع المارد الأحمر أو المنتخب، لذا فإن ظهير الأهلى الشاب أصبح الظهير الأساسى الذى سيعتمد عليه رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء فى الفترة المقبلة.

رجب بكار 
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ظهير أيمن بيراميدز من اللاعبين السعداء أيضا برحيل أحمد فتحى، خاصة أنه يعلم جيدا أن مسئولى الأهلى سيدخلون فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم ببراميدز من أجل التعاقد مع بكار فى ظل عدم وجود سوى محمد هانى فى هذا المركز، وحاجة فايلر للاعب ثانى يكون احتياطى له.

 

ويوجد حالة من القناعة التامة داخل جدران الأهلى بإمكانيات رجب بكار كظهير أيمن مثالى، خاصة أنه مازال صغير السن وسيمثل مع محمد هانى قوة إضافية فى الجانب الأيمن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا استمروا مع الفريق. 

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كريم العراقى 
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ظهير أيمن المصرى البورسعيدى أكد فى تصريحات تليفزيونية أنه جاهز لتدعيم الجبهة اليمنى للأهلى، وأنه سيكون خليفة أحمد فتحى، مؤكدا أنه يتمنى الانضمام للقلعة الحمراء فى الفترة المقبلة. 

عبد الله السعيد 
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من اللاعبين الأكثر سعادة أيضا لأن أحمد فتحى سيزامله فى بيراميدز بداية من الموسم المقبل، بعدما نجح سابقا فى إقناع شريف إكرامى حارس الأهلى بالانتقال لنفس الفريق، وهؤلاء سيمثلون قوة لا يستهان بها بالدورى الموسم المقبل.

 

كما جاء رحيل أحمد فتحى بردا وسلاما على عبد الله السعيد تحديدا ليرسخ قاعدة رحيل النجوم من الأهلى بسبب المال وهو نفس السبب الذى رحل بسببه السعيد من المارد الأحمر من موسمين. 

 

سيد عبد الحفيظ
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استراح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى كثيرا من رحيل أحمد فتحى عن الأهلى، خاصة أنه كان دائم الخلاف معه فى السنوات الأخيرة بسبب اعتراض اللاعب دائما على بعض قرارات مدير الكرة، خاصة المصحوبة بخصم جزء من المستحقات، وهو ما كان له بالغ الأثر فى العلاقة بين الطرفين، لاسيما أن عبد الحفيظ كان يرفض دائما الطريقة التى يتعامل بها اللاعب فى بعض المواقف.

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