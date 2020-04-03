شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب "سلة" الأهلي يغادر إلى أمريكا اليوم بسبب تجميد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر ظهر اليوم، الجمعة، الأمريكى أليكس يونج لاعب الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادى الأهلى عائدا إلى بلده بسبب تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله على خلفية وباء "كورونا" الذى انتشر فى العالم كله. وأكد رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضى بالأهلى، موافقة النادى على سفر اللاعب الأمريكى اليوم فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا.

ويسافر أليكس يونج ظهر اليوم، الجمعة، بعد تأكيده على الالتزام بالعودة إلى القاهرة فور تحديد موعد استئناف النشاط الرياضى بالموسم الجارى الذى توقف بسبب وباء كورونا.

ويأتى سفر يونج بعد تأمين سفره من خلال السفارة الأمريكية فى القاهرة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة.

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وكان الأهلى قد قرر تعليق التعاقد مع أليكس يونج، بناءً على طلب اللاعب من أجل السفر إلى بلاده للبقاء مع أسرته خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، ورأى اليكس يونج أن النادى الأهلى يتحمل راتبه دون الاستفادة منه فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب فيروس كورونا المستجد وهو من ضمن الأسباب التى دفعته لاقتراح هذا الأمر.

ومن المنتظر، أن يعود يونج إلى مصر والانضمام إلى الأهلى من جديد عندما يتم إعلان استئناف موسم كرة السلة بمصر، بعدما انضم اللاعب للأهلى مطلع الموسم الجاري، حيث ساهم مع الفريق قبل توقف النشاط فى بلوغ نهائى بطولة دورى السوبر لمواجهة الاتحاد السكندرى على لقب المسابقة وفى مسابقة كأس مصر، تأهل الأهلى إلى الدور ربع النهائى بعد إقصاء الزمالك من دور الـ16.

ووقع يونج على عقد يستمر لمدة موسم واحد مع القلعة الحمراء، والذى جاء التعاقد معه بناء على رغبة أشرف توفيق المدير الفنى للفريق، كان اتحاد كرة السلة قرر فتح باب القيد الشتوي أمام الأندية لقيد اللاعبين واللاعبات بدءًا من 1 يناير المقبل، وحتى 31 من نفس الشهر ، وتم الإعلان عن رسوم القيد والتي تبلغ 4000 جنيه عن كل لاعب ولاعبة فى بطولة الدورى الممتاز، و1600 جنيه مقابل القيد فى دورى الدرجة الأولى .