شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تصرف 6 ملايين جنيه للحكام نهاية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة صرف 6 ملايين جنيه للحكام نهاية الأسبوع المقبل، هى قيمة باقى المستحقات عن الموسم الحالى فى كافة الأقسام الأول والثانى والثالث. وصرفت اللجنة الخماسية 3 ملايين و500 ألف جنيه مستحقات الحكام عن شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر خلال الأيام الماضية، عن طريق عزب حجاج ووجيه أحمد اللذين يديران لجنة الحكام بعد رحيل جمال الغندور وتقدم باستقالته عقب خلافاته مع اللجنة الخماسية

اتحاد الكرة استقر على رصد 5 آلاف جنيه لحكم الساحة فى مباريات الدورى الممتاز بدلا من 3 آلاف جنيه فى اللائحة القديمة، وألفى جنيه لحكم الساحة فى دورى الدرجة الثانية، وألف جنيه لحكم مباريات دورى القسم الثالث، وسيتم العمل بهذه اللائحة بأثر رجعى من بداية الموسم الجارى.

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وتقدم جمال الغندور ومعه لجنته التى تضم ياسر عبد الرؤوف وتامر درى وفهيم عمر وجميع أعضاء اللجنة باستقالة جماعية من إدارة لجنة الحكام، خاصة أن الغندور هو من رشحهم فور توليه مهمة لجنة الحكام وتم الموافقة على الاستقالة من قبل اللجنة الخماسية.

وتقرر تأجيل تشكيل لجنة جديدة للحكام لحين تحديد موقف عودة بطولة الدورى بعد توقفها بسبب كورونا وتم الاستقرار على ادارة اعمال اللجنة من قبل وجيه أحمد ومعه عزب حجاج.

فى سياق متصل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إيقاف الحكم سعيد حمزة وإحالته للتحقيق بعد التحدث فى وسائل الإعلام دون إذن مسبق من لجنة الحكام وانتقاد اللجنة الخماسية على ان يتم تحديد موعد لجلسة التحقيق واخطار الحكم بها.