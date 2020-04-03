شكرا لقرائتكم خبر عن الشطرنج المصرى يتحدى كورونا ببطولات أونلاين.. وإشادة من الاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصرى للشطرنج، برئاسة هشام الجندي، تحدى انتشار وباء كورونا العالمى الذى تسبب فى توقف الأنشطة الرياضية فى مصر والعديد من دول العالم، بتنظيم البطولات أونلاين فى سابقة لم تحدث من قبل فى مصر وأفريقيا.

ويشارك فى البطولة المصرية والتى تحمل اسم "مصر أونلاين للشطرنج الخاطف البليتز" عدد من كبار أبطال مصر فى اللعبة، بمشاركة 5 أساتذة كبار GM وفى مقدمتهم باسم أمين وأحمد عدلي وسامى شكر وعبدالرحمن هشام وأدهم فوزي

وتقام منافسات البطولة فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، ويتم بث المباريات مباشرة على موقع الشطرنج الدولى icc، بتعليق مباشر الخبير عمر سلامة الحكم والمحاضر الدولى على الرقعات الأولى.

من جانبه أشاد الاتحاد الدولى للشطرنج بالتجربة المصرية الفريدة فى التغلب على صعوبات توقف النشاط الرياضي.

وأصدرت اللجنة المنظمة للبطولة عدة توصيات للاعبين جاءت كالتالى:

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يتم تسجيل الدخول فى المسابقة سيتم بشكل تلقائى بمجرد تسجيل الدخول فى الموقع دون أى خطوات من جانب اللاعب للاشتراك.

يرجى الدخول بالاسم وكلمة المرور على الموقع قبل الساعة 7 بوقت كاف، حيث سيتم فتح المسابقة ابتداء من الساعة السابعة مساء الجمعة بمشيئة الله.

البيرينج سيتم بالنظام السويسرى وبعد بداية المسابقة وسوف يظهر لكل لاعب ايقونة pop up screen لبدء الدور، ويقوم اللاعب بالضغط عليها لبدء الدور وهكذا فى كل الجولات.

قناة المسابقة بالموقع سيكون بها لينكات مشاهدة الادوار والنتائج والترتيب.

ينصح باللعب من الكمبيوتر أو اللاب توب لسهولة رؤية جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة ولينكات الأدوار والترتيب.

غير مسموح بأى وسيلة من وسائل الغش وسيتم تكثيف جهود الرقابة لمنع الغش واتخاذ اجراءات صارمة فى حالة ثبوت واقعة غش.. حيث إننا نريد أن نخرج بالبطولة فى أحسن صورة.